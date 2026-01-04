민주, '공천헌금 의혹'에 "개별 일탈…전수조사 안 한다"

▲ 더불어민주당 조승래 사무총장이 4일 국회에서 열린 기자간담회에서 현안과 관련해 발언하고 있다.

더불어민주당이 강선우 의원과 김병기 전 원내대표가 연루된 '공천 헌금 수수 의혹'을 "개별 인사들의 일탈"로 규정했습니다.민주당은 이번 의혹이 공천 시스템 전반의 공정성 논란으로 확산하는 것을 경계하면서도 공천 과정에 대한 전수 조사는 하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다.조승래 사무총장은 오늘 국회에서 기자간담회를 열고 '2022년 지방선거, 2020년 총선 과정에서 강 의원과 김 전 원내대표가 각각 연루된 금품 수수 의혹과 관련한 당 차원의 전수 조사 계획이 있느냐'는 취지의 질문에 이같이 답했습니다.조 사무총장은 "(관련 의혹들은) 시스템상 문제라기보다는 개별 인사들의 일탈로 본다.(공천 과정) 전반에 대해 조사한다는 것은 현재로서 생각하고 있지 않다"고 강조했습니다.앞서 김 전 원내대표의 경우 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구의원들로부터 금품을 받았다가 돌려줬다는 의혹이 제기됐습니다.2024년 총선에서 낙천한 이수진 전 의원은 이 같은 의혹을 담은 탄원서를 당시 당 대표였던 이재명 의원실 김현지 보좌관에게 전달했다는 취지의 주장을 최근 내놓기도 했습니다.강 의원은 관련 의혹으로 지난 1일 탈당 및 제명 조치됐습니다.조 사무총장은 '김 전 원내대표의 2020년 총선 당시 금품수수 의혹도 당 윤리감찰단 및 윤리심판원의 조사 대상이 되느냐'는 질문에 "그런 주장의 사실 여부에 관해 확인되고 있지 않은 상황"이라면서도 "윤리심판원이 관련 의혹을 종합적으로 판단할 필요성이 있다고 본다.필요하면 직권조사도 할 수 있으며, 그런 절차를 진행할 것으로 본다"고 설명했습니다.그러면서 "경찰 조사와는 관계없이 윤리심판원이 최대한 신속하게 독자적인 판단을 통해 (김 전 원내대표의) 징계 여부를 진행할 것"이라고 덧붙였습니다.국민의힘 등 야권이 주장하는 '김병기·강선우 공천 의혹 특검' 필요성에 대해서는 "특검은 생각하고 있지 않다"고 일축했습니다.민주당은 이번 의혹을 계기로 정청래 대표가 추진하는 '경선 기회 보장'을 골자로 한 시스템 공천 체계를 더욱 강화할 방침입니다.조 사무총장은 "시스템상 문제가 없더라도 한계나 허점으로 이런 의혹들이 벌어졌다고 판단된다"며 "낙하산 공천 근절 원칙을 표방하고, 억울한 컷오프를 없애기 위해 최소한의 경선 기회를 보장할 것"이라고 말했습니다.2022년 지방선거를 앞두고 강 의원에 금품을 건넨 의혹을 받는 김경 시의원이 선거 때 단수 공천된 과정과 관련해서는 "김 시의원은 부동산 투기로 정밀 심사 대상이었고, 3명의 후보가 모두 컷오프된 상태였다"고 조 사무총장은 전했습니다.이어 "(이런 상황에서) 결정을 못 하고 시간에 내몰려 지역위원장(강선우 의원)의 의견을 듣고 단수공천 하는 결론이 내려졌다"고 부연했습니다.조 사무총장은 "김 시의원의 경쟁자 두 분이 컷오프될 만한 도덕적 흠결은 갖고 있지 않다고 판단한다"며 "당시에는 지역위원장의 의견이 가장 크게 존중받는 공천 시스템이었다고 보였다. 이번에는 기준과 원칙을 갖고 공천하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)