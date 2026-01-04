일본 언론, "주한미군 타이완 유사시 대비 활동 범위 재검토"

▲ 주한미군의 동아시아 지도

대북 억지력 구축이 주된 임무인 주한미군이 타이완 유사시에 대비해 활동 범위를 재검토하고 있다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 4일 보도했습니다.중국의 타이완 침공을 중대한 안보 위협으로 인식하는 일본의 언론이 제이비어 브런슨 주한미군 사령관 발언 등에 주목해 주한미군 역할 변화·확대 가능성에 의미를 부여하려는 것으로 보입니다.닛케이는 브런슨 사령관이 지난달 29일 서울에서 열린 포럼에서 "한국은 단순히 한반도의 위협에 대응하는 존재가 아니다"라고 언급하고 주한미군이 타이완 유사시를 염두에 두고 웹사이트에 남쪽과 북쪽을 반전시킨 동아시아 지도를 올렸다고 전했습니다.신문은 이 지도에 서울을 기준으로 평양뿐만 아니라 중국 베이징, 타이완 타이베이, 필리핀 마닐라까지 거리가 각각 기재됐다면서 "동아시아에서 주한미군의 전략적 우위성을 보여준다"고 해설했습니다.닛케이는 지난해 11월 한국을 방문한 피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 주한미군이 한반도 안정을 지키려는 의지가 분명히 있다고 강조하면서도 "역내에 다른 어떤 비상사태에 대처할 수 있는 유연성 제고가 필요한 상황"이라고 말했다고 소개했습니다.한국 정부가 주한미군의 제3국 파견에 신중한 입장을 보이는 가운데 미국이 주한미군의 '유연성'을 언급하는 배경에는 타이완에서 분쟁이 발생할 가능성이 커지고 있기 때문이라고 닛케이는 짚었습니다.이 신문은 주한미군 사령부가 서울에서 남쪽으로 약 70㎞ 떨어진 평택 캠프 험프리스에 있으며, 이곳은 지리적으로 북한뿐만 아니라 중국이나 타이완과도 가깝다고 분석했습니다.또 평택 기지는 오산 공군기지, 평택항도 인접해 있어 유사시에 병력과 물자를 지원받기에 좋다고 짚었습니다.닛케이는 캠프 험프리스에 대해 "평택항에서 황해로 나아가면 중국 항공모함 랴오닝함의 모항인 산둥성 칭다오가 있다"며 "지정학적으로 평택에 있는 주한미군의 전략적 의의는 매우 크다"고 강조했습니다.신문은 미군이 '하늘의 암살자'라고 불리는 MQ-9 리퍼 무인기를 군산에 배치한 것도 북한뿐만 아니라 중국 동향을 감시하려는 목적이 있을 수 있다고 관측했습니다.이어 미국이 특히 의식하는 것이 오키나와, 타이완, 필리핀을 잇는 제1도련선으로, 이 선이 중국의 태평양 진출을 봉쇄하는 경계가 된다고 전했습니다.주한미군 관계자는 "한국은 제1도련선에서 (중국) 배를 (먼바다로 나아가지 못하도록) 고정하기 위한 이상적인 닻이 될 것"이라고 닛케이에 말했습니다.닛케이는 미군이 한국군의 역할 확대도 기대하고 있다며 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵추진 잠수함 도입을 승인한 배경에 중국 견제 의도가 있을 수 있다고 해설했습니다.이어 "미국은 동아시아 안보에서 자국 부담을 덜기 위해 일본에도 공헌(역할)을 확대하도록 압박하고 있다"고 덧붙였습니다.(사진=주한미군 제공, 연합뉴스)