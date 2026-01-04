베네수엘라 대법원, 부통령에 "대통령 권한대행 수행하라"

▲ 델시 로드리게스 베네수엘라 부통령

베네수엘라 대법원이 현지시간으로 어제(3일) 델시 로드리게스 부통령에게 임시 국가 지도자로서 대통령 권한대행직을 수행하라고 명령했다고 AFP·로이터통신 등이 보도했습니다.대법원은 로드리게스 부통령이 "행정의 연속성과 국가의 포괄적 방위를 보장하기 위해 대통령직의 모든 권한과 의무를 권한대행 자격으로 인수하고 행사해야 한다"고 밝혔습니다.다만 대법원은 미국에 체포된 니콜라스 마두로 대통령이 영구적으로 직무를 수행할 수 없는 상태라고 선언하지는 않았습니다.이 같은 판단이 내려지면 30일 이내에 선거를 치러야 합니다.이날 도널드 트럼프 미국 대통령은 기자회견에서 마두로 대통령 축출 후 새 정부로의 안정적인 정권 이양 때까지 "미국이 베네수엘라를 통치할 것"이라고 밝히면서, 로드리게스 부통령이 대통령직을 승계한 것으로 안다는 취지로 언급했습니다.그러나 로드리게스 부통령은 비상 내각회의에서 "베네수엘라에서 대통령은 마두로, 단 한 명뿐"이라면서 "마두로 대통령이 우리 지도자이자 군 통수권자"라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)