이나윤, 스노보드 캐나다 월드컵 하프파이프 9위 기록

▲ 이나윤의 경기 모습.

이나윤이 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 캐나다 대회에서 9위에 올랐습니다.이나윤은 오늘(한국시간 4일) 캐나다 캘거리에서 열린 2025-2026 FIS 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 결선에서 44.00점을 획득, 10명 가운데 9위로 대회를 마쳤습니다.어제 같은 장소에서 열린 예선에서 참가 선수 22명 중 9위로 상위 10명이 나가는 결선에 진출한 이나윤은 이날 결선 순위도 9위를 기록했습니다.스노보드 하프파이프는 기울어진 반원통형 슬로프에서 선수가 진행한 공중 연기에 대한 심판들의 채점 결과로 순위를 정합니다.이번 대회 우승은 82.50점을 획득한 엘리자베스 호스킹이 차지했습니다.이번 대회에는 클로이 김, 최가온 등이 출전하지 않았습니다.함께 열린 남자부 경기에서는 이채운이 33.00점으로 13위, 이지오가 29.00점으로 14위에 올랐습니다.87.75점을 얻은 발렌티노 구셀리가 남자부 1위입니다.(사진=AFP, 연합뉴스)