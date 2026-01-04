마두로 뉴욕 압송…트럼프 "정권 이양까지 통치"

<앵커>



미군에 체포된 베네수엘라 마두로 대통령이 뉴욕으로 압송됐습니다. 트럼프 대통령은 안전하게 정권을 이양할 때까지 미국이 베네수엘라를 통치하겠다고 말했습니다.



워싱턴에서 김용태 특파원이 보도합니다.



<기자>



토요일 새벽 이뤄진 미군의 전격적인 군사작전으로 체포된 베네수엘라 마두로 대통령이 뉴욕 스튜어트 공군기지에 도착했습니다.



압송 장면은 TV로 생중계 됐는데 마두로 대통령은 미국 요원들에게 둘러싸인 채 이동했고, 구금시설로 호송됐습니다.



앞서 미국은 눈과 귀가 가려진 채 압송당하는 마두로의 사진을 공개하기도 했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 불법 독재자 마두로는 미국으로 엄청난 양의 치명적인 불법 마약을 밀반입하는 거대한 범죄 조직의 핵심 인물이었습니다.]



플로리다에서 기자회견을 연 트럼프 대통령은 정권이양 때까지 미국이 직접 베네수엘라를 통치하는 방안을 언급했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 안전하고 적절하며 신중한 이양이 이루어질 때까지 국가(베네수엘라)를 운영할 것입니다.]



미국 함대는 베네수엘라 인근에서 대기하고 있다면서 필요하다면 더 큰 규모로 2차 공격을 할 준비가 돼 있다고 경고했습니다.



트럼프 대통령은 또 베네수엘라에 미국 석유회사가 들어가서 석유 인프라를 복구할 것이고 거기서 나오는 돈으로 베네수엘라를 돌보겠다고 말했습니다.



트럼프 대통령은 중국을 겨냥한 듯 서반구에서 미국의 지배력은 의문시되지 않을 것이라고 강조했습니다.



댄 케인 미 합참의장은 확고한 결의로 이름 붙인 이번 작전을 몇 달 전부터 준비했다고 밝혔습니다.



최정예 특수부대가 투입됐으며 교전이 있었지만 미군은 1명도 사망하지 않았다고 덧붙였습니다.



베네수엘라 델시 로드리게스 부통령은 비상 내각회의를 열고 '우리 유일한 대통령은 마두로' 라고 강조했는데, 당분간 베네수엘라의 통치체제를 둘러싼 혼란이 불가피해 보입니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 정용화)