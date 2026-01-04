의대 열기 주춤?…올해 정시모집 지원자 32% 감소

▲ 2026학년도 대입 의대 정시모집 지원자가 큰 폭으로 줄었다.

올해 의대 정시모집 지원자가 큰 폭으로 줄어 최근 5년 중 최저치를 기록한 것으로 나타났습니다.종로학원에 따르면 2026학년도 전국 39개 의대 정시 지원자는 7천125명으로 전년에 비해 32.3% 감소했습니다.지원자는 2022학년도 9천233명, 2023학년도 8천44명, 2024학년도 8천98명, 2025학년도 1만 518명이었습니다.2026학년도 정시 모집 인원은 전년 1천599명에 비해 32.6% 줄어든 1천78명입니다.전국 의대 평균 경쟁률은 지난해 6.58대 1에서 올해 6.61대 1로 소폭 상승했습니다.권역별로 보면, 서울권 8개대는 4.19대 1에서 3.80대 1로 하락한 반면, 경인권 4개대는 4.65대 1에서 7.04대 1, 비수도권 27개대는 7.77대 1에서 8.17대 1로 많이 증가했습니다.임성호 종로학원 대표는 "의대 정시 지원자 수가 의대 학부 전환 이후 최저치"라며 "의대 모집정원 축소가 직접적 원인이지만 의대 열풍이 다소 주춤해진 상황으로도 해석된다"고 말했습니다.