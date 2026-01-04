국토부, 미국 수주지원단 파견…"정부 간 협력 기반 강화"

▲ 김윤덕 국토교통부 장관

김윤덕 국토교통부 장관을 단장으로 한 미국 수주지원단이 현지시간 이달 5일에서 9일 미국을 방문해 한국 기업의 현지 인프라 사업 수주를 지원합니다.김 장관은 5일 한국 기업이 건설을 담당하는 인디애나 친환경 암모니아 플랜트 사업 기념행사에 참석해 최초의 한미 대규모 플랜트 협력사업을 축하합니다.이 사업은 화석연료로 수소를 생산할 때 발생하는 이산화탄소를 포집·저장해 온실가스 배출을 줄이고 수소를 활용해 저탄소 암모니아를 생산·공급하는 프로젝트입니다.국토부가 조성·투자하는 플랜트·건설·스마트시티(PIS) 펀드와 미국 에너지부 산하 대규모 프로젝트에 금융지원을 제공하는 EDF 정책금융의 지원을 받는 사업입니다.김 장관은 이어 제임스 패트릭 댄리 미 에너지부 부장관을 만나 양국 간 인프라 협력 확대와 정책금융 협력 방안을 논의합니다.한국 기업의 인프라 기술력과 정책펀드 등 지원 제도를 소개해 우리 업계의 미국 진출이 확대되도록 수주를 지원할 계획입니다.6∼7일에는 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 박람회 'CES 2026'에 참석해 글로벌 기업의 혁신 기술을 살펴보고 국토교통 첨단기술 경쟁력 강화 방안을 모색합니다.8일에는 샌프란시스코에 있는 국토교통 연구개발(R&D) 실증 현장을 방문하고 한인 유학생들과 간담회를 통해 R&D 성과 창출 방안을 논의합니다.9일에는 활주로 이탈방지 시설(EMAS)이 설치된 샌프란시스코 공항을 찾아 미국 교통부(DOT), 연방항공청(FAA)과 기술 현황 등을 공유하고 활주로 종단에 설치된 EMAS를 시찰합니다.김 장관은 "미국 수주지원단 파견을 계기로 우리 기업들이 미국의 다양한 신규 건설사업에 적극 참여할 수 있도록 정부 간 거래(G2G) 협력 기반을 강화하고 수주 기회를 확대해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)