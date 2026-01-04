황희찬 'PK 1골+1도움'…울버햄튼, 개막 20경기 만에 첫 승리

▲ 울버햄튼의 황희찬(왼쪽)이 현지시간 3일 영국 울버햄튼에서 열린 잉글랜드 프리미어리그 경기에서 팀의 두 번째 골을 넣은 후 기뻐하고 있다.

잉글랜드 프로축구 프리미어리그 울버햄튼이 결승골 도움에 페널티킥으로 추가골까지 터트린 '황소' 황희찬의 원맨쇼를 앞세워 정규리그 개막 후 20경기 만에 마수걸이 승리를 따냈습니다.울버햄튼은 영국 울버햄프턴의 몰리뉴 스타디움에서 열린 웨스트햄과 2025-2026 EPL 20라운드 홈경기에서 3대 0으로 승리했습니다.이로써 '꼴찌' 울버햄튼은 이번 시즌 정규리그 개막 20경기째 만에 귀중한 첫 승리를 맛보며 1승 3무 16패(승점 6)를 기록, 19위 번리(승점 12)와 격차를 승점 6으로 줄였습니다.반면 울버햄튼의 시즌 첫 승리 '제물'이 된 웨스트햄은 9경기 연속 무승의 부진에 빠지며 강등권인 18위에 머물렀습니다.황희찬은 이날 전반 4분 존 아리아스의 선제 결승골을 돕고 전반 31분 페널티킥 키커로 나서 추가골을 직접 뽑아내며 1골 1도움의 맹활약을 펼쳐 승리의 일등 공신이 됐습니다.다만 황희찬은 후반 16분 다리 부상으로 교체돼 직전 19라운드 맨유전에 이어 2경기 연속 부상으로 경기를 끝까지 마치지 못해 팬들의 걱정을 자아냈습니다.전반 4분 만에 아리아스의 선제 결승골이 터졌고, 황희찬이 도움을 줬습니다.중원에서 '18세 미드필더' 마테우스 마네의 패스를 받은 황희찬이 페널티지역 왼쪽으로 돌진하며 왼발로 컷백을 내줬고, 골 지역 정면으로 쇄도하던 아리아스가 오른발 논스톱 슈팅으로 골 그물을 흔들었습니다.지난해 10월 30일 첼시와 2025-2026 카라바오컵 4라운드(16강)에서 시즌 첫 도움을 기록한 황희찬은 이번 시즌 두 번째 도움이자 정규리그 1호 도움을 따냈습니다.울버햄튼은 전반 31분 황희찬의 페널티킥 추가골로 승리를 예감했습니다.왼쪽 윙백 우고 부에노가 왼쪽 측면에서 투입한 크로스가 웨스트햄 중앙 수비수 맥스 킬먼의 몸에 맞고 나왔고, 마네가 페널티지역 왼쪽에서 볼을 잡으려는 순간 웨스트햄의 미드필더 숭구투 마가사와 부딪히며 넘어졌습니다.주심은 곧바로 페널티킥을 선언했고, 황희찬이 페널티킥 키커로 나서 과감하게 골대 정면으로 오른발 슈팅을 시도해 추가골을 뽑아냈습니다.이번 득점으로 황희찬은 지난해 8월 30일 에버턴과의 EPL 3라운드 이후 4개월 여만에 골 맛을 보며 이번 시즌 정규리그에서만 2골째를 작성했습니다.기세가 오른 울버햄튼은 전반 41분 부에노의 패스를 받은 마네가 페널티아크 왼쪽에서 오른발 슈팅으로 쐐기골을 터트리며 승패를 갈랐습니다.황희찬은 3대 0으로 앞선 후반 14분 페널티지역에서 오른쪽 다리에 통증을 호소하며 쓰러졌고, 결국 2분 후 예르겐 스트란 라르센과 교체돼 벤치로 복귀했습니다.울버햄튼은 웨스트햄의 공세를 막아내며 정규리그 첫 승리를 무실점으로 완성하는 기쁨을 맛봤습니다.경기가 끝난 뒤 소파스코어는 황희찬에게 팀 내 두 번째로 높은 평점 8.1을 준 가운데 황희찬의 페널티킥을 유도하고 자신의 EPL 첫 득점도 넣은 마네가 8.8로 최고 평점의 주인공이 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)