청소년 95% "선생님께 체벌 한번도 안 받아봐"…10년새 20% 포인트↑

▲ '맞을 짓은 없다' 체벌 금지 촉구하는 참석자들 (자료사진)

학교 선생님으로부터 체벌을 경험한 초중고 학생의 비율이 10년 사이 급격히 감소하면서 최근에는 한 자릿수를 기록한 것으로 나타났습니다.유민상 한국청소년정책연구원 연구위원 등은 '2024 아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구 - 한국 아동· 청소년 인권실태 :기초분석보고서'를 통해 이런 연구 결과를 내놨습니다.연구진이 전국 초중고 재학생 8천718명을 대상으로 설문한 결과 '학교 선생님으로부터 벌세우기나 손이나 막대기로 때리기 등 신체적 벌을 받은 적이 있느냐'는 문항에 '한 번도 없다'고 응답한 학생은 2024년 기준 94.9%에 달했습니다.10년 전인 2014년 76.3%와 비교해 20% 포인트 가까이 증가한 수치입니다.체벌 경험이 있다고 답한 학생 중에서는 '1년에 1∼2회 정도 체벌당했다'는 응답이 2.9%로 가장 많았습니다.학교에서 학생을 대상으로 한 체벌이 거의 사라졌고, 체벌한다고 하더라도 대부분 일회성이라는 의미로 해석됩니다.초중등교육법시행령과 아동복지법, 각 지자체의 학생인권조례 등에 따라 우리나라에선 사실상 학생 체벌을 금지합니다.가정에서의 체벌 역시 부모의 자식 교육 방식이 과거와 달라지고 2021년 친권자의 징계권을 담은 민법 제915조까지 삭제되면서 점차 사라지는 추세입니다.한국청소년정책연구원 설문조사에 따르면 부모님 등 보호자에게서 신체적 벌을 받은 적이 있다고 응답한 학생은 25.6%, 한 번도 없다고 응답한 학생은 74.4%로 나타났습니다.(사진=연합뉴스)