내 정보 털렸는데 5만 원?…쿠팡 피해자 2600명 움직인다

▲ 쿠팡

쿠팡 개인정보 유출 사태를 둘러싸고 피해 구제를 위한 분쟁조정 신청이 잇따르는 가운데, 개인정보 분쟁조정위원회가 조정절차 개시를 위한 보정절차에 들어갔습니다.개인정보분쟁조정위원회에 따르면 지난해 12월 28일 기준 쿠팡 개인정보 유출 사안과 관련해 접수된 분쟁조정 신청은 약 2천600명 규모입니다.이 가운데 시민단체 등이 제기한 집단 분쟁조정 신청은 2건으로 약 1천700명이 참여했으며, 개인이 직접 신청한 건은 약 870건으로 파악됐습니다.개인 신청의 경우 별도의 개시 절차가 필요 없지만, 집단 분쟁조정은 절차 개시 공고가 필요합니다.분쟁조정위의 조정안은 제시받은 날부터 15일 이내에 신청인과 상대방이 이를 수락하면 조정이 성립됩니다.조정이 성립될 경우 조정 내용은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖습니다.쿠팡은 분쟁조정과는 별도로, 쿠팡 와우·일반·탈퇴 고객 등 개인정보가 유출된 3천370만 명을 대상으로 1인당 5만 원 규모의 보상을 순차 지급할 방침입니다.분쟁조정위 관계자는 "쿠팡이 자체 보상안을 마련한 것을 고려는 하겠지만 직접적으로 조정에 반영이 될지 안 될지는 위원들이 판단할 것"이라고 밝혔습니다.