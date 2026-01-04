대형마트 판매, 13년여 전 강제휴무 도입 이래 최대 폭 감소

지난해 11월 대형마트의 상품판매가 13년여 만에 가장 큰 폭으로 감소한 것으로 집계됐습니다.



국가데이터처 국가통계포털에 따르면 지난해 11월 대형마트의 소매판매액지수는 83.0으로 전월보다 14.1% 하락했습니다.



소매판매액지수는 월별 상품판매액을 2020년 월평균 상품판매액으로 나눠 산출한 것으로, 소비자들의 소비 동향을 파악할 수 있습니다.



11월 대형마트 소매판매액지수 하락폭은 2010년 통계 작성 시작 이래 가장 하락폭이 컸던 2012년 3월 -18.9% 이후 13년 8개월 만에 최대이자 역대 3위입니다.



판매 감소 정도가 대형마트 강제휴무 등이 본격화된 2012년에 필적하는 수준으로 집계됐습니다.



11월 대형마트 판매 부진의 주 요인은 10월 추석 연휴에 매출이 많이 늘어난 데 따른 기저효과로 분석됩니다.



장기적으로는 쿠팡 등을 통한 온라인 장보기 확산 영향이 계속되고 있는 데다 기업회생 절차를 진행 중인 홈플러스의 지점 영업 중단 결정도 한 요인으로 보입니다.



홈플러스는 지난해 8월 총 15개 점포를 연내 폐점하겠다고 밝혔다가, 정치권 등의 압박으로 보류했습니다.



결국 지난해 말 가양·장림·일산·원천·울산북구점 등 지점의 영업을 중단했고, 이달 계산·시흥·안산고잔·천안신방· 동촌점도 문을 닫기로 했습니다.