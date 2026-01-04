"국내 주식 외국인 비중 5년 8개월 만에 최대"

지난달 말 국내 증시 전체 시가총액 대비 외국인 보유 비중이 5년 8개월 만에 최대를 기록했다고 국제금융센터가 밝혔습니다.



신술위 국제금융센터 책임연구원은 보고서에서 "지난해 12월 들어 외국인 순매수가 재개되면서 전체 시가총액 대비 외국인 보유 비중이 2020년 4월 이후 최대인 32.9%로 상승했다"고 밝혔습니다.



앞서 금융감독원이 '외국인 증권투자 동향'을 통해 발표한 외국인 비중은 2020년 4월 말 기준 31.5%, 지난해 11월 말 기준 29.6%였습니다.



국제금융센터는 지난해 12월 중 전기·전자 업종 순매수 규모가 4조 5천억 원에 달해 외국인 전체 순매수 규모 3조 5천억 원을 웃돌았다고 전했습니다.



그중 SK하이닉스가 2조 2천억 원, 삼성전자가 1조 4천억 원을 각각 차지했습니다.



이에 따라 SK하이닉스의 외국인 비중은 지난해 11월 말 53.2%에서 12월 말 53.8%로 확대됐습니다.



삼성전자도 52.2%에서 52.3%로 높아졌습니다.



국제금융센터는 "반도체주를 중심으로 해외 투자은행들의 한국 주식 평가가 매우 긍정적"이라며 "자본시장 개혁 정책 등이 추가 유입 유인으로 작용할 가능성이 있다"고 분석했습니다.



다만 "인공지능 버블 경계감 등으로 외국인 주식 자금 흐름이 높은 변동성을 보일 수 있어 유의할 필요가 있다"고 덧붙였습니다.