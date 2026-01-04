뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"국내 주식 외국인 비중 5년 8개월 만에 최대"

이호건 기자
작성 2026.01.04 09:37 조회수
"국내 주식 외국인 비중 5년 8개월 만에 최대"
지난달 말 국내 증시 전체 시가총액 대비 외국인 보유 비중이 5년 8개월 만에 최대를 기록했다고 국제금융센터가 밝혔습니다.

신술위 국제금융센터 책임연구원은 보고서에서 "지난해 12월 들어 외국인 순매수가 재개되면서 전체 시가총액 대비 외국인 보유 비중이 2020년 4월 이후 최대인 32.9%로 상승했다"고 밝혔습니다.

앞서 금융감독원이 '외국인 증권투자 동향'을 통해 발표한 외국인 비중은 2020년 4월 말 기준 31.5%, 지난해 11월 말 기준 29.6%였습니다.

국제금융센터는 지난해 12월 중 전기·전자 업종 순매수 규모가 4조 5천억 원에 달해 외국인 전체 순매수 규모 3조 5천억 원을 웃돌았다고 전했습니다.

그중 SK하이닉스가 2조 2천억 원, 삼성전자가 1조 4천억 원을 각각 차지했습니다.

이에 따라 SK하이닉스의 외국인 비중은 지난해 11월 말 53.2%에서 12월 말 53.8%로 확대됐습니다.

삼성전자도 52.2%에서 52.3%로 높아졌습니다.

국제금융센터는 "반도체주를 중심으로 해외 투자은행들의 한국 주식 평가가 매우 긍정적"이라며 "자본시장 개혁 정책 등이 추가 유입 유인으로 작용할 가능성이 있다"고 분석했습니다.

다만 "인공지능 버블 경계감 등으로 외국인 주식 자금 흐름이 높은 변동성을 보일 수 있어 유의할 필요가 있다"고 덧붙였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지