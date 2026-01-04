트럼프 "베네수엘라 부통령이 잘하면 미군 주둔 안해"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라 측이 미국이 바라는 대로 행동하는 한 미군이 베네수엘라에 주둔하지 않을 것이라고 말했다고 뉴욕포스트가 현지시간으로 어제(3일) 보도했습니다.트럼프 대통령은 이 신문과의 단독 인터뷰에서 '미군이 현지에서 베네수엘라의 국가 운영을 도울 것인가'라는 물음에 "아니다"라면서 "마두로의 부통령이 우리가 원하는 대로 해준다면 우리가 그렇게 할 필요가 없을 것"이라고 답했습니다.이어 트럼프 대통령은 "우리는 준비돼 있다. 첫 번째 것보다 훨씬 더 큰 두 번째 물결이 있다"면서 "우리는 그(베네수엘라 부통령)와 여러 차례 대화했고 그가 (상황을) 이해하고 있다"고 강조했습니다.트럼프의 이런 발언은 마두로 정권의 서열 2위인 델시 로드리게스 부통령이 자신의 뜻에 반하는 방향으로 나갈 경우 미국이 베네수엘라에서 추가 군사행동에 나설 수 있다는 경고로 해석됩니다.다만 공식 기자회견에서 미국의 지상군 주둔이 "약간 필요할 수 있을 것"이라고 밝힌 것에서는 한 발 뒤로 물러선 듯한 모습입니다.앞서 트럼프 대통령은 플로리다 마러라고 자택에서 연 기자회견에서 "우리는 지금 베네수엘라에 있으며, 적절한 이양이 이뤄질 수 있을 때까지 남겠다. 한 그룹(의 사람들)과 함께 (베네수엘라를) 운영할 것"이라고 말한 바 있습니다.그러나 로드리게스 부통령은 이 기자회견이 열린 뒤 소집한 비상 내각회의에서 "베네수엘라에서 대통령은 마두로, 단 한 명뿐"이라며 미국에 마두로의 즉각적인 석방을 촉구했습니다.또한, 트럼프 대통령은 베네수엘라의 오랜 동맹인 쿠바에 대한 군사행동은 고려하지 않고 있다고 말했습니다.트럼프 대통령은 뉴욕포스트의 관련 질문에 "쿠바는 스스로 무너질 것이다. 쿠바는 아주 못하고 있다"고 답했습니다.트럼프 대통령은 또 마두로 대통령 체포 작전 과정에서 "많은 쿠바인들이 목숨을 잃었다. 그들은 마두로를 보호하고 있었다"라며 쿠바 측 경호 인력 중에서도 사망자가 많이 나왔음을 시사했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)