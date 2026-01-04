뉴스
FBI에 둘러싸인 마두로, 뉴욕 도착…수감 임박

원종진 기자
작성 2026.01.04 08:32 수정 2026.01.04 08:46
FBI에 둘러싸인 마두로, 뉴욕 도착…수감 임박
▲ 마두로 베네수엘라 대통령을 태운 비행기가 뉴욕주 공군 기지에 착륙하고 있다.

미군 특수부대의 전격적인 작전으로 체포된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 부부를 태운 항공기가 미국 뉴욕 스튜어트 공군기지에 도착했다고 CNN 등 미국 언론이 현지시간 3일 보도했습니다.

마두로가 FBI 요원들에 둘러싸여 비행기에서 내리는 장면이 목격됐다고 AFP가 전했습니다.

앞서 미국은 이날 오전 1시께 베네수엘라 수도 카라카스에 있는 대통령 안전가옥에 대규모 병력을 투입해 마두로 대통령 부부를 체포하고 대기 중이던 강습상륙함 이오지마함에 헬기로 이송했습니다.

뉴욕타임스는 마두로 대통령 부부가 스튜어트 공군기지에서 헬리콥터로 맨해튼으로 이동할 예정이라고 소식통을 인용해 보도했습니다.

마두로 부부는 뉴욕시 마약단속국 본부로 이동한 뒤 브루클린에 있는 메트로폴리탄 구치소에 수감될 것으로 예상됩니다.

미국은 트럼프 행정부 1기 때인 2020년 3월 마약 밀매와 돈세탁 등의 혐의로 마두로 대통령을 이미 기소한 상태입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
(사진=AP, 연합뉴스)
원종진 기자 사진
