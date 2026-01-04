"정권 이양전까지 미국이 통치"…"유일한 대통령은 마두로"

이미지 확대하기

<앵커>베네수엘라를 공격해 마두로 대통령을 생포한 미국 트럼프 대통령이 정권이양이 될 때까지 미국이 베네수엘라를 통치할 것이라고 말했습니다. 워싱턴 연결합니다.김용태 특파원, 조금 전 트럼프 대통령이 기자회견을 했죠?<기자>현지시간 토요일 새벽 이뤄진 베네수엘라 수도 카라카스 공습 이후 트럼프 대통령이 플로리다에서 기자회견을 열었습니다.여기서 당분간 미국이 직접 베네수엘라를 통치하는 방안을 언급했습니다.[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 안전하고 적절하며 신중한 이양이 이루어질 때까지 국가(베네수엘라)를 운영할 것입니다.]미국 함대는 베네수엘라 인근에서 대기하고 있다면서 필요하다면 더 큰 규모로 2차 공격을 할 준비가 돼 있다고 경고했습니다.트럼프 대통령은 또 베네수엘라에 미국 석유회사가 들어가서 석유 인프라를 복구할 것이고, 거기서 나오는 돈으로 베네수엘라를 돌보겠다고 말했습니다.이 과정에서 지상군 주둔이 필요할 수도 있다고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 중국을 겨냥한 듯 서반구에서 미국의 지배력은 의문시 되지 않을 것이라고 했는데, 이번 공격의 목표 중 하나가 서반구에서 미국의 영향력 유지라는 점을 숨기지 않은 셈입니다.<앵커>생포된 마두로 대통령의 사진도 공개됐죠?<기자>트럼프 대통령은 마약 테러리스트 혐의로 미국 검찰에 기소된 마두로 대통령 부부를 뉴욕으로 압송하고 있다고 말했습니다.[도널드 트럼프/미국 대통령 : 불법 독재자 마두로는 미국으로 엄청난 양의 치명적인 불법 마약을 밀반입하는 거대한 범죄 조직의 핵심 인물이었습니다.]미군 함정에 타고 있는 마두로 대통령의 사진도 공개했는데, 트레이닝복 차림으로 헤드폰과 안대를 낀 모습입니다.수갑도 찬 것으로 보입니다.댄 케인 미 합참의장은 확고한 결의로 이름 붙인 이번 작전에 대해 몇 달 전부터 철저히 준비했다고 밝혔습니다.20개의 지상·해상 기지에서 150대 이상 항공기가 출격했고 육군 최정예 특수부대 델타포스 등이 투입됐다면서 교전이 있었지만 미군은 1명도 사망하지 않았다고 말했습니다.<앵커>그럼 현재 베네수엘라 움직임은 어떻습니까?<기자>베네수엘라 델시 로드리게스 부통령은 비상 내각회의에서 '우리 유일한 대통령은 마두로'라고 말했습니다.로드리게스 부통령은 마두로 대통령 부부의 석방도 촉구했습니다.앞서 트럼프 대통령은 로드리게스 부통령이 대통령직을 승계했으며, 미국과 협력할 의사가 있다고 말했는데 이것과는 확연히 차이가 있습니다.미국은 노벨 평화상 수상자이자 베네수엘라 야권 지도자인 마차도에 대해서도 일단은 불신을 드러냈습니다.(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김종미)