중국 관영매체, 이 대통령 방중 앞두고 논평…"한중, 보호주의 맞서야"

▲ 이재명 대통령, 시진핑 중국 국가주석

이재명 대통령의 중국 국빈방문을 앞두고, 중국 관영매체가 '아시아·태평양 지역의 안정을 위해 한중 양국이 함께 보호무역주의 맞서 다자주의를 수호해야 한다'는 내용의 논평을 냈습니다.중국 관영 신화통신은 오늘 서울발로 '아시아 태평양의 개방성과 안정을 수호하는 데 중한 협력은 결정적으로 중요하다'는 제목의 영문 논평을 내고 "이 대통령의 취임 후 첫 방중이 어느 때보다 중요한 시점에 이뤄진다"며 이같이 주장했습니다.통신은 "무역 보호주의가 다시 고개를 들고 지정학적 긴장이 고조되며 경제적 불확실성이 글로벌 회복 전망을 흐리게 하는 상황"이라며 "아시아·태평양의 두 주요 경제국인 중국과 한국은 지역의 안정과 신뢰를 증진해야 할 공동의 책임에 직면해 있다"고 평가했습니다.이어 "지난 30여년간 양국 관계는 서로 다른 이념과 사회제도를 가진 인접 이웃 국가들이 협력을 통해 차이를 극복할 수 있음을 보여줬다"며 "1992년 수교 이후 양국은 깊이 통합된 산업 사슬과 공급망을 구축, 여러 차례 글로벌 충격을 극복한 호혜적인 경제 동반자 관계를 형성했다. 이 기반은 역내 경제 협력의 가장 견고한 기둥의 하나"라고 짚었습니다.또 "양국은 양자 이해관계를 넘어 다자 무역 체제를 수호하는 데에도 중요한 이해당사자다. 아시아·태평양 지역의 핵심 경제국으로서 양국은 개방된 시장, 안정적인 공급망, 예측 가능한 규칙에서 이익을 얻고 있다"며 "일방주의와 '작은 마당, 높은 울타리' 식의 접근법이 강화하는 시대에 중한 협력은 진정한 다자주의와 포용적 세계화에 대한 지지를 보여준다"고 의미를 부여했습니다.이러한 언급은 미국을 겨냥해 한국을 핵심 협력 파트너로 끌어들이려는 중국의 의도를 반영한 것으로 풀이됩니다.'일방주의'와 '보호무역주의'는 중국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 '미국 우선주의' 노선을 비판할 때 쓰는 표현입니다.'작은 마당, 높은 울타리' (small yard high fence)도 중국으로 첨단기술이 유입되는 것을 차단하려는 미국의 정책을 뜻합니다.통신은 또 "역사적 책임을 흐리거나 군국주의적 사고를 되살리려는 어떠한 시도도 지역의 신뢰와 안정을 훼손할 수 있다. 전쟁으로 깊은 고통을 겪고 평화로 큰 혜택을 받은 국가인 중국과 한국은 어렵게 이룬 질서를 수호해야 할 도덕적·현실적 이해를 공유하고 있다"며 일본을 겨냥해 한국과 '동질감'을 부각했습니다.중국 언론들은 전날 관영 중국중앙TV(CCTV)에 방송된 이 대통령 인터뷰 내용 가운데 "'하나의 중국'을 존중한다"는 발언과 "(중국이) 기술측면, 자본측면에서 한국을 따라잡거나 앞서고 있는 영역이 많다"는 언급을 부각해 보도했습니다.