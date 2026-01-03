트럼프 "마두로 체포" 주장에 베네수 부통령 "생존 증거 밝혀라"

▲ 트럼프/니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령

베네수엘라 부통령이 현지시간 3일 미군 공습 이후 니콜라스 마두로 대통령 부부 행방에 대해 "알 수 없다"며, 미국을 향해 마두로 대통령 부부가 생존하고 있는지 밝히라고 요구했습니다.델시 로드리게스 베네수엘라 부통령은 이날 베네수엘라 국영 TV(VTV)와의 통화에서 "마두로 대통령과 영부인 실리아 플로레스 여사의 소재가 불분명하며, 어디에 있는지 저는 알 수 없다"면서 미국 정부를 향해 "대통령 부부의 생존 여부를 즉각적으로 밝혀야 한다"라고 말했습니다.로드리게스 부통령은 도널드 트럼프 미국 대통령 이름을 거론하면서 "트럼프는 당장 베네수엘라 대통령 부부가 살아 있는지에 대한 증거를 내놔야 할 것"이라고 덧붙였습니다.앞서 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "미국은 베네수엘라와 그 지도자 니콜라스 마두로 대통령에 대한 대규모 공격을 성공적으로 수행했다"면서, 마두로 대통령에 대해 "아내와 함께 체포돼 그 나라(베네수엘라) 밖으로 날아갔다"라고 밝혔습니다.스페인어권 매체 엘에스파뇰에 따르면 베네수엘라 헌법상 마두로 대통령 유고 시 대통령직은 로드리게스 부통령이 승계합니다.