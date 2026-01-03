"마두로 생포" 트럼프 속내는?…미중 패권 경쟁 새 국면

<앵커>



마두로 베네수엘라 대통령은 지난 2013년부터 장기 집권하면서 부정선거 논란과 마약 밀매 등으로 나라 안팎에서 비난을 받아왔습니다.



특히 트럼프 대통령은 계속해서 마두로의 퇴진을 압박해 왔는데요, 미국이 이런 강공책을 택한 배경과 앞으로의 전망을 하정연 기자가 자세히 설명합니다.



<기자>



지난해 1월 두 번째 임기를 시작한 미국 트럼프 대통령은, 마약과의 전쟁을 앞세워 베네수엘라를 압박해 왔습니다.



지난해 9월부터는 베네수엘라를 오가는 마약 운반선을 서른 척 넘게 격침해, 110여 명을 사살했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 그들은 보트로 마약을 실어 나릅니다. 그래서 우리는 모든 보트를 타격했고, 이제는 그 지역을 타격하고 있습니다.]



지난해 12월 초엔 마두로 베네수엘라 대통령에게 '즉각 사임하고 망명하라'고 전화로 최후 통첩을 했습니다.



이후 미국은 유조선을 나포하며 베네수엘라 숨통을 조여왔습니다.



이 같은 미국의 전방위 압박에도 마두로는 굴복하지 않겠단 뜻을 분명히 했습니다.



[니콜라스 마두로/베네수엘라 대통령 : 우리는 노예의 평화도, 식민지의 평화도 원하지 않습니다.]



새해가 시작되자 미국 재무부는 중국과 홍콩에 있는 기업 4곳과 관련 유조선 4척을 특별 제재 명단에 올리며, '거래가 금지된 베네수엘라 원유를 수입하며 지원해 준 중국까지 압박했습니다.



[쑨레이/주유엔 중국대표단 부대표 : (베네수엘라에 대한) 미국의 행위는 타국의 주권과 안보, 합법적인 권리와 이익을 심각하게 침해하는 것이며, 유엔헌장과 국제법을 심각하게 위반하는 것입니다.]



미국이 지상 공습까지 감행하며 마두로 정권 격퇴에 나선 건 친중국 성향인 마두로 정권을 교체해 우파 정권을 앉히려는 시도로 해석됩니다.



중남미에서 중국의 영향력을 축출하려는 미국의 전략적 움직임이라는 겁니다.



[하상섭/국립외교원 교수 : 베네수엘라가 친미정권으로 돌아설 것 같고. 선거에 의한 지도부 교체가 아니기 때문에 당분간 혼란을 불러올 수밖에 없는.]



또 베네수엘라의 막대한 원유 산업에도 개입해 이권을 챙기려 한다는 분석도 나옵니다.



이번 사태로 남미를 둘러싼 미국과 중국의 패권 경쟁은 새로운 국면을 맞게 됐습니다.



