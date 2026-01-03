미, 베네수엘라 동시다발 공격…"마두로 생포"

<앵커>



새해 벽두부터 지구 반대편에서 대규모 군사 작전 소식이 전해졌습니다. 미국이 베네수엘라에 대한 전격적인 공습을 단행했습니다. 트럼프 대통령은 "작전은 성공적이었고 마두로 대통령을 생포했다"고 밝혔습니다. 베네수엘라 정부는 "국가 수호를 위해 정당한 방어권을 행사할 것"이라고 해 긴장이 고조되고 있습니다.



오늘(3일) 첫 소식, 조제행 기자입니다.



<기자>



굉음이 울리고, 거대한 불기둥이 깜깜한 밤하늘로 치솟습니다.



지켜보던 사람도 깜짝 놀라 비명을 지릅니다.



인접한 다른 지역에서도 연이은 섬광과 폭발이 목격됐습니다.



헬기 여러 대가 빠르게 이동하는 모습도 포착됐습니다.



현지시간 오늘 새벽 2시쯤 베네수엘라 수도 카라카스와 인접 지역에서 동시다발적으로 폭발이 일어났습니다.



놀란 주민들은 길거리로 뛰쳐나왔습니다.



[베네수엘라 주민 : 비행기가 날아다니는 소리와 폭발음이 들리기 시작했습니다. 최소한 8~10번의 폭발이 있었습니다.]



아직 인명 피해 여부 등 피해 상황이 집계되진 않았지만, 해안가의 구조물이 파괴되고, 건물엔 불이 붙는 등 폭발 이후 상황도 속속 SNS에 올라오고 있습니다.



군사 기지가 위치한 카라카스 남부 지역에선 정전도 발생했습니다.



트럼프 대통령은 공습이 시작된 지 4시간쯤 지나 SNS에 공습을 인정하는 글을 올렸습니다.



"미국은 대규모 타격을 성공적으로 수행했고, 마두로와 그의 아내를 체포해 베네수엘라 밖으로 이송했다"고 썼습니다.



베네수엘라 정부는 미국으로부터 중대한 군사적 공격을 받았다며 전군과 민병대에 총동원령을 내렸습니다.



[베네수엘라 국영방송 아나운서 : 베네수엘라 정부는 미국 정부의 베네수엘라 영토와 국민에 대한 지극히 중대한 군사적 공격을 강력히 거부하고, 규탄하며 국제 사회에 고발한다.]



또 미국의 공습은 석유와 광물을 무력으로 빼앗기 위한 것이라며 국가 수호를 위해 정당한 방어권을 행사할 것이라고 밝혔습니다.



하지만 마두로 대통령의 체포 여부에 대해서는 언급하지 않았습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 11시, 우리 시간으로 내일 새벽 1시에 마라라고에서 베네수엘라 공습에 대한 기자회견을 열겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 김종미, 디자인 : 이연준·방민주)