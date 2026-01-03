뉴스
영국 오피셜 연말 결산 싱글차트에서 케데헌 '골든' 4위·로제 '아파트' 5위

김수현 문화전문기자
작성 2026.01.03 18:07
영국 오피셜 연말 결산 싱글차트에서 케데헌 '골든' 4위·로제 '아파트' 5위
▲ 케데헌

영국 오피셜 차트의 연말 결산 싱글차트에서 케이팝 데몬 헌터스 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)과 그룹 블랙핑크 로제의 '아파트'(APT.)가 나란히 '톱 10'에 들었습니다.

오피셜 차트의 2025년 연말 결산 싱글차트(End of Year Singles Chart in 2025)에서 '골든'은 4위를, 로제와 팝스타 브루노 마스의 글로벌 히트곡 '아파트'는 5위를 차지했습니다.

케이팝 데몬 헌터스 오리지널사운드트랙(OST)은 '골든'을 비롯해 총 5곡이 이름을 올렸습니다.

'소다 팝'(Soda Pop)이 36위, '유어 아이돌'(Your Idol)은 44위.

하우 잇츠 던'(How It's Done)과 '왓 잇 사운즈 라이크'(What It Sounds Like)는 각각 67위와 90위에 올랐습니다.

연말 결산 싱글차트 정상은 싱어 송라이터 알렉스 워런의 '오디너리'(Ordinary)가 차지했습니다.

롤라 영의 '메시'(Messy)가 2위, 팝스타 채플 론의 '핑크 포니 클럽'(Pink Pony Club)이 3위로 뒤를 이었습니다.
김수현 문화전문기자
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

