뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

베네수엘라 "미, 중대한 군사 침공…국가비상사태 선포"

한승희 기자
작성 2026.01.03 17:46 조회수
베네수엘라 "미, 중대한 군사 침공…국가비상사태 선포"
▲ 미국의 폭격 이후 이동하는 베네수엘라 시민들

현지시간 3일 새벽 수도 카라카스를 비롯해 베네수엘라 곳곳에서 폭발음이 들린 이후, 베네수엘라 정부는 성명을 내고 미국이 자국 영토와 국민을 공격했다고 비난했습니다.

미 CNN 방송, 로이터통신 등 외신에 따르면 베네수엘라 정부는 성명에서 미국이 카라카스를 비롯해 미란다·아라과·라과이아 주를 공격했다며 이는 "매우 중대한 군사 침공"이라고 주장했습니다.

이에 니콜라스 마두로 대통령은 국가비상사태를 선포하고, "적절한 시기와 상황에서" 모든 국가 방어 계획을 가동할 것을 지시했다고 정부는 성명에서 전했습니다.

베네수엘라 정부는 또 사회·정치 세력에 국가 수호를 위해 결집, 행동에 나설 것을 촉구했습니다.

이와 함께 미국에 대한 규탄을 요구하며 유엔 안전보장이사회와 유엔 사무총장, 기타 국제기구에 제소할 예정이라고 밝혔습니다.

앞서 이날 오전 2시쯤 카라카스를 비롯해 베네수엘라 곳곳에서 여러차례 폭발음이 들리고 항공기가 저공비행하는 모습이 포착됐습니다.

미 CBS 방송은 도널드 트럼프 미 대통령이 베네수엘라에 대한 공습을 명령했다고 미 당국자들을 인용해 보도했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
한승희 기자 사진
한승희 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지