카라카스서 연쇄 폭발음… 베네수 정부 "미국이 공격" 비상사태 선포

▲ 새벽 폭발음에 도로에서 대피하는 베네수엘라 시민들

현지시간 3일 새벽 베네수엘라 수도 카라카스에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 AP통신(AP), AFP통신(AFP), 로이터통신(Reuters) 등 주요 외신들이 일제히 보도했습니다.아직 미국 정부의 공식 발표는 나오지 않았습니다.다만 베네수엘라 정부 성명과 미국 언론 보도를 종합하면 미군이 공습에 나섰을 가능성이 큰 것으로 전해지고 있습니다.AP통신은 이날 새벽 2시쯤 카라카스에서 최소 7차례 폭발음과 함께 저공 비행하는 항공기 소리가 들렸다고 보도했습니다.도시 곳곳에서는 주민들이 거리로 뛰쳐나오는 모습도 목격됐습니다.카라카스에 있는 한 군사 기지의 격납고에서는 연기가 피어오르는 장면이 포착됐습니다.도시 안의 다른 군사 시설에서는 전력 공급이 끊긴 것으로 전해졌습니다.로이터통신도 복수의 목격자를 인용해 카라카스에서 항공기 소리와 큰 굉음, 연기 기둥이 관측됐다고 전했습니다.군사 기지 인근에 위치한 카라카스 남부 지역에서는 정전이 발생했습니다.미 NBC뉴스는 곳곳에서 총성이 들렸다는 목격담이 잇따랐고, 카라카스 상공에 최소 9대의 헬리콥터가 비행하는 모습이 목격됐다고 보도했습니다.베네수엘라 정부는 성명을 내 미국이 베네수엘라의 민간 시설과 군사 시설을 공격했다며 미국의 군사 공격을 강력하게 규탄한다고 밝혔습니다.니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 국가비상사태를 선포하고 미국의 공격에 대비해 모든 병력을 동원하라고 지시했습니다.미 CBS뉴스의 제니퍼 제이콥스 기자는 미국 당국자들을 인용해 도널드 트럼프 대통령이 군사 시설을 포함한 베네수엘라 내 여러 장소에 대한 공습을 명령했다고 엑스(X·옛 트위터)에 전했습니다.폭스뉴스(Fox News)도 미군이 베네수엘라를 공격한 것으로 확인됐다고 소식통을 인용해 보도했습니다.AP통신은 베네수엘라에서 폭발이 발생하기 전 미국 연방항공청(FAA)이 미국 민간 여객기에 대해 베네수엘라 상공 비행 금지를 명령했다고 전했습니다.구스타보 페트로 콜롬비아 대통령은 엑스에 올린 글에서 미국을 겨냥해 지금 그들은 카라카스를 폭격하고 있다며 전 세계에 경고한다, 베네수엘라가 공격받고 있다고 밝혔습니다.다만 미 일간 뉴욕타임스는 이번 폭발이 군사 행동으로 발생했다는 사실을 인정하거나 입증하는 증거는 아직 나오지 않았다고 전했습니다.페트로 대통령은 베네수엘라에 대한 공격을 규명하기 위해 유엔 안전보장이사회 회의를 즉각 소집해야 한다고 촉구했습니다.이번 사태와 관련해 미국 정부는 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있습니다.앞서 트럼프 행정부는 마두로 대통령의 퇴진을 압박하는 과정에서 베네수엘라에 대한 지상 작전 가능성을 언급한 바 있습니다.최근에는 미 중앙정보국(CIA)이 베네수엘라 해안의 외딴 항만 부두를 타격했다는 미국 언론 보도도 나왔습니다.트럼프 행정부는 또 베네수엘라 근해에서 마약 운반선으로 의심되는 선박을 격침하고, 국제법을 위반한 유조선을 나포하는 조치도 이어왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)