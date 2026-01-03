[자막뉴스] 베네수엘라 수도 7차례 폭발음…"미국이 공격! 비상사태!"

밤하늘에 굉음과 함께 섬광이 수차례 번쩍입니다.



도시 곳곳에선 시커먼 연기와 함께 폭발이 이어집니다.



우리 시간으로 오늘 오후, 베네수엘라의 수도 카라카스에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 외신들이 일제히 보도했습니다.



[CNN 생방송 : 이들은 이번 공격이 카라카스뿐만 아니라 미란다, 아라구아, 라구아이라 등 다른 3개 주에서도 발생했다고 밝혔습니다.]



AP는 카라카스에서 최소 7차례의 폭발음과 저공 비행하는 항공기 소리가 들렸으며, 도시 곳곳에서 주민들이 거리로 뛰쳐나온 모습이 목격됐다고 전했습니다.



로이터도 복수의 목격자를 인용해 카라카스에서 항공기 소리와 큰 굉음, 연기 기둥이 포착됐다고 보도했습니다.



그러면서, 정부 당국자의 발언을 인용해 미군이 베네수엘라 공습을 수행중이라고 전했습니다.



군사 기지 인근에 위치한 카라카스 남부 지역에선 정전이 발생하기도 했습니다.



[베네수엘라 대사관 직원 : 새벽 2시 경에 시작이 되었어요. 폭발음은 그렇게 시작이 되었는데 정확히 이제 저도 이제 제가 들었던 부분이지 정확하게 어떤 상황인지는 알 수 없었고]



베네수엘라 정부는 미국이 민간과 군사시설을 공격했으며 석유가 목표라고 말했습니다.



니콜라스 마두로 대통령은 국가비상사태를 선포하며, 미국의 공격에 모든 병력을 동원하겠다고 밝혔습니다.



[CNN 생방송 : 이곳 카라카스의 토요일 새벽에 벌어지고 있는 상황에 대해 베네수엘라 정부는 도널드 트럼프 대통령을 직접적으로 공격하며 비난했습니다.]



앞서 트럼프 미국 행정부는 마두로 대통령의 퇴진을 압박하기 위해 베네수엘라에 대한 지상작전 가능성을 언급했습니다.



최근에는 미 중앙정보국 CIA가 베네수엘라 해안의 외딴 항만 부두를 타격했다는 미국 언론 보도가 나오기도 했습니다.