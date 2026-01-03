뉴스
[자막뉴스] 베네수엘라 수도 7차례 폭발음…"미국이 공격! 비상사태!"

소환욱 기자
작성 2026.01.03 18:16
밤하늘에 굉음과 함께 섬광이 수차례 번쩍입니다.

도시 곳곳에선 시커먼 연기와 함께 폭발이 이어집니다.

우리 시간으로 오늘 오후, 베네수엘라의 수도 카라카스에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 외신들이 일제히 보도했습니다.

[CNN 생방송 : 이들은 이번 공격이 카라카스뿐만 아니라 미란다, 아라구아, 라구아이라 등 다른 3개 주에서도 발생했다고 밝혔습니다.]

AP는 카라카스에서 최소 7차례의 폭발음과 저공 비행하는 항공기 소리가 들렸으며, 도시 곳곳에서 주민들이 거리로 뛰쳐나온 모습이 목격됐다고 전했습니다.

로이터도 복수의 목격자를 인용해 카라카스에서 항공기 소리와 큰 굉음, 연기 기둥이 포착됐다고 보도했습니다.

그러면서, 정부 당국자의 발언을 인용해 미군이 베네수엘라 공습을 수행중이라고 전했습니다.

군사 기지 인근에 위치한 카라카스 남부 지역에선 정전이 발생하기도 했습니다.

[베네수엘라 대사관 직원 : 새벽 2시 경에 시작이 되었어요. 폭발음은 그렇게 시작이 되었는데 정확히 이제 저도 이제 제가 들었던 부분이지 정확하게 어떤 상황인지는 알 수 없었고]

베네수엘라 정부는 미국이 민간과 군사시설을 공격했으며 석유가 목표라고 말했습니다.

니콜라스 마두로 대통령은 국가비상사태를 선포하며, 미국의 공격에 모든 병력을 동원하겠다고 밝혔습니다.

[CNN 생방송 : 이곳 카라카스의 토요일 새벽에 벌어지고 있는 상황에 대해 베네수엘라 정부는 도널드 트럼프 대통령을 직접적으로 공격하며 비난했습니다.]

앞서 트럼프 미국 행정부는 마두로 대통령의 퇴진을 압박하기 위해 베네수엘라에 대한 지상작전 가능성을 언급했습니다.

최근에는 미 중앙정보국 CIA가 베네수엘라 해안의 외딴 항만 부두를 타격했다는 미국 언론 보도가 나오기도 했습니다.
