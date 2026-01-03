"이혜훈 배우자, 인천공항 개항 전 영종도 부동산 투기 의혹"

▲ 이혜훈 후보자

이미지 확대하기

이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 배우자가 인천국제공항 개항을 앞두고 영종도 일대의 토지를 매입해 6년 뒤 막대한 차익을 남기고 한국토지공사에 판 것으로 추정된다는 주장이 나왔습니다.주진우 국민의힘 의원은 오늘(3일) 이 후보자 배우자 김영세 씨 명의의 부동산 등기부 등본을 공개하며 이같이 밝혔습니다.주 의원에 따르면 김 씨는 2000년 1월 18일 인천 중구 중산동 189-38번지에 있는 잡종지 6,612㎡를 매입했습니다.해당 토지의 공시지가는 13억 8천800만 원으로 확인됐습니다.잡종지는 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 따라 용도가 명확히 정해지지 않은 토지를 말합니다.매입 시점은 인천국제공항이 2001년 3월 29일 공식 개항하기 불과 1년 2개월 전이었습니다.주 의원은 당시 인천공항 개항을 앞두고 영종도와 인근 지역에 대규모 투기 바람이 불던 시기였다고 주장했습니다.주 의원은 서울에 거주하던 이혜훈 후보자 부부가 인천 지역 잡종지 약 2천 평을 매입할 이유가 없다며, 공항 개발로 인한 시세 차익을 노린 명백한 부동산 투기라고 말했습니다.해당 토지는 2006년 12월 28일 한국토지공사와 인천도시개발공사에 39억 2천100만 원에 수용된 것으로 나타났습니다.주 의원은 이 후보자의 당시 재산 신고 내용을 인용해 매입가 대비 거의 3배에 가까운 투기 차익을 얻은 것이라고 주장했습니다.그러면서 경제 부처 장관 자리에 부동산 투기 의혹이 제기된 인사를 앉혀도 되는지 묻지 않을 수 없다고 말했습니다.이에 대해 이 후보자 측 관계자는 사실관계를 확인하는 중이라는 입장을 밝혔습니다.(사진=국민의힘 주진우 의원 페이스북 캡처, 연합뉴스)