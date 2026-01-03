뉴스
홍콩 아파트 보수공사 비리 수사… 21명 무더기 체포

김수형 기자
▲ 홍콩에서 발생한 화재 이후 불탄 건물들의 항공 촬영 사진

홍콩 고층 아파트 화재를 계기로 보수공사 업계의 부패 문제를 수사해 온 홍콩 당국이 비리 혐의로 21명을 체포했습니다.

홍콩 반부채 수사 기구인 염정공서는 지난 2일 홈페이지를 통해 군통 지역 아파트 단지 두 곳의 대규모 보수공사와 관련된 비리 조직을 단속해 핵심 인물 등 21명을 붙잡았다고 밝혔습니다.

체포된 사람은 남성 15명, 여성 6명으로 중개인과 공사 컨설턴트 업체, 시공업체 관계자, 주택단지 소유주 대표법인 관계자 등이 포함됐습니다.

염정공서는 이 가운데 일부가 폭력조직과 연관돼 있다고 설명했습니다.

염정공서에 따르면 수사 대상 아파트 단지 가운데 한 곳에서는 시공업체가 중개인을 통해 공사 고문과 소유주 대표법인 일부 구성원에게 뇌물을 제공하고, 3천300만 홍콩달러 규모의 공사 계약을 따낸 것으로 드러났습니다.

또 다른 아파트 단지는 현재 보수공사를 준비 중인데, 중개인들이 불법적인 방법으로 아파트 소유주들로부터 위임장을 확보해 공사 계약을 따내려 한 정황도 포착됐습니다.

홍콩 대공보(Ta Kung Pao)는 이들 아파트 단지 가운데 한 곳의 공사 컨설턴트 업체가 지난해 11월 화재 참사가 발생한 고층 아파트 웡 푹 코트(Wong Fuk Court)의 보수공사도 맡았다고 전했습니다.

당시 화재는 40시간 넘게 진화되지 않았고, 32층짜리 고층 아파트 8동 가운데 7동이 불에 탔습니다.

이 사고로 최소 161명이 숨졌습니다.

홍콩 당국은 준공 40년이 넘은 노후 아파트 보수공사 과정에서 그물 안전망 등 가설물들이 안전 기준을 지키지 않았을 가능성에 주목하고 있습니다.

당국은 공사 과정 전반에 걸친 비리 가능성을 염두에 두고 수사를 이어가고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
김수형 기자

