홍콩 아파트 보수공사 비리 수사… 21명 무더기 체포

▲ 홍콩에서 발생한 화재 이후 불탄 건물들의 항공 촬영 사진

홍콩 고층 아파트 화재를 계기로 보수공사 업계의 부패 문제를 수사해 온 홍콩 당국이 비리 혐의로 21명을 체포했습니다.홍콩 반부채 수사 기구인 염정공서는 지난 2일 홈페이지를 통해 군통 지역 아파트 단지 두 곳의 대규모 보수공사와 관련된 비리 조직을 단속해 핵심 인물 등 21명을 붙잡았다고 밝혔습니다.체포된 사람은 남성 15명, 여성 6명으로 중개인과 공사 컨설턴트 업체, 시공업체 관계자, 주택단지 소유주 대표법인 관계자 등이 포함됐습니다.염정공서는 이 가운데 일부가 폭력조직과 연관돼 있다고 설명했습니다.염정공서에 따르면 수사 대상 아파트 단지 가운데 한 곳에서는 시공업체가 중개인을 통해 공사 고문과 소유주 대표법인 일부 구성원에게 뇌물을 제공하고, 3천300만 홍콩달러 규모의 공사 계약을 따낸 것으로 드러났습니다.또 다른 아파트 단지는 현재 보수공사를 준비 중인데, 중개인들이 불법적인 방법으로 아파트 소유주들로부터 위임장을 확보해 공사 계약을 따내려 한 정황도 포착됐습니다.홍콩 대공보(Ta Kung Pao)는 이들 아파트 단지 가운데 한 곳의 공사 컨설턴트 업체가 지난해 11월 화재 참사가 발생한 고층 아파트 웡 푹 코트(Wong Fuk Court)의 보수공사도 맡았다고 전했습니다.당시 화재는 40시간 넘게 진화되지 않았고, 32층짜리 고층 아파트 8동 가운데 7동이 불에 탔습니다.이 사고로 최소 161명이 숨졌습니다.홍콩 당국은 준공 40년이 넘은 노후 아파트 보수공사 과정에서 그물 안전망 등 가설물들이 안전 기준을 지키지 않았을 가능성에 주목하고 있습니다.당국은 공사 과정 전반에 걸친 비리 가능성을 염두에 두고 수사를 이어가고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)