K리그에 28년만의 '외국인 GK'…2부 용인FC, 포르투갈 출신 영입

▲ 외국인 골키퍼로는 28년 만에 K리그 무대에 오르는 용인FC 노보

프로축구 K리그에서 28년 만에 외국인 골키퍼(GK)가 등장했습니다.2026시즌부터 K리그2(2부)에 합류하는 용인FC는 포르투갈 출신 베테랑 골키퍼 에마누엘 노보(33세·등록명 노보)를 영입했다고 오늘(3일) 발표했습니다.노보는 용인 구단 역사상 1호 외국인 선수인 동시에 외국인 골키퍼 영입 금지 규정이 폐지된 이후 K리그에 등록된 첫 번째 외국인 골키퍼입니다.한국프로축구연맹은 한국인 골키퍼 육성을 이유로 1999년부터 27년간 유지해 온 외국인 골키퍼 등록 금지 규정을 2026시즌을 앞두고 폐지했습니다.빗장이 열리자마자 용인이 손을 내민 1992년생 노보는 포르투갈 1·2부 리그를 비롯해 루마니아, 사우디아라비아 등 다양한 리그에서 풍부한 실전 경험을 쌓아온 베테랑 골키퍼입니다.15세 이하(U-15) 시절까지는 미드필더로 뛰어 골키퍼임에도 정교한 킥과 우수한 빌드업 능력을 갖췄습니다.여기에 192㎝의 뛰어난 신체 조건을 활용한 공중볼 장악, 수비진과의 소통 및 위기관리 능력 등이 뛰어나다고 용인 구단은 소개했습니다.노보는 구단을 통해 "용인이라는 도시와 용인FC의 역사적인 시작에 함께하게 돼 큰 영광"이라며 "외국인 골키퍼 등록 제한 규정이 폐지된 이후 K리그에 처음 입성한 골키퍼로서 그 의미에 걸맞은 책임감 있는 모습을 보여주고 싶다"고 입단 소감을 밝혔습니다.용인은 내일 창단식을 갖고, 오는 7일부터 중국 하이난에서 프로 첫 시즌을 대비한 본격적인 담금질에 들어갑니다.(사진=용인FC 제공, 연합뉴스)