'김병기 탄원서' 논란…"당시 이재명 대표가 본 적 없어"

▲ 김병기 의원

서울 동작구의회 전직 의원들이 더불어민주당 김병기 의원의 금품 수수 의혹 내용을 담은 탄원서를 이재명 대표 앞으로 전달했으나, 조사가 이뤄지지 않았다는 논란에 대해 당시 민주당 관계자는 "이 대표에게 문제의 탄원서가 전달도 안 됐고 본 적도 없다"고 반박했습니다.탄원서가 당시 민주당 대표였던 이 대통령에게 전달되지도 않았고, 이를 이 대통령이 본 적도 없다는 겁니다.지난 2023년 당시 민주당 당 대표실에 근무한 관계자는 오늘(3일), SBS에 "선거마다 다양한 방식으로 당 대표를 수신인으로 하는 각종 제보와 투서가 들어오면, 당 사무처에 접수해 감사 등 조치를 하곤 했다"면서, "수신인이 이재명이라고 대표가 바로 받는 게 아니다"라고 강조했습니다.그러면서, "특정사안이 어떻게 처리됐는지는 상황에 다라 달라 정확히 파악하기 어렵다"고 덧붙였습니다.탄원서가 의원실로 접수됐을 가능성에 대해선 "의원실로 들어온 민원도 모두 당에서 전달받는다"고 선을 그었습니다.앞서 지난 2020년 총선을 앞두고 김병기 의원이 전직 동작구 구의원들로부터 금품을 받았다가 돌려줬다는 의혹이 제기됐습니다.당시 전직 구의원들은 지난 2023년 말, 김 의원에 대해 공천헌금 수수 의혹을 제기하며 탄원서를 작성해 당 대표실에 전달했으나, 당 차원의 조사가 제대로 이뤄지지 않았다는 논란이 제기됐습니다.