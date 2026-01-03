케데헌 '골든' 8위로 반등… K팝 애니 OST, 영국 차트 다시 달궜다

▲ 케이팝 데몬 헌터스

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 오리지널사운드트랙 가운데 '골든(Golden)'이 영국 오피셜 싱글차트에서 다시 반등했습니다.영국 오피셜 차트가 현지시간 2일 공개한 최신 집계에 따르면, '골든'은 전주보다 34계단 오른 8위를 기록했습니다.이로써 '골든'은 28주 연속 싱글차트에 이름을 올렸습니다.'골든'은 지난달 초 크리스마스를 앞두고 캐럴 곡들이 상위권을 차지하면서 10위권 밖으로 밀렸습니다.이후 크리스마스가 지나 캐럴들의 순위가 내려가면서 다시 톱 10에 진입했습니다.같은 작품의 또 다른 OST인 '하우 잇츠 던(How It's Done)'은 전주보다 63계단 오른 18위를 기록했습니다.차트에서 한 차례 이탈했던 '왓 잇 사운즈 라이크(What It Sounds Like)'도 19위로 재진입했습니다.그룹 블랙핑크 로제와 팝스타 브루노 마스의 글로벌 히트곡 '아파트(APT.)'는 66위로 싱글차트에 다시 이름을 올렸습니다.'아파트'는 한때 6주 연속 2위를 기록했습니다.다만 지난해 11월 100위 밖으로 밀리면서 56주 연속 차트 진입 기록은 중단됐습니다.