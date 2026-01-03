백악관 AI차르도 '억만장자세' 캘리포니아 떠나 텍사스로

▲ 트럼프 행정부의 인공지능(AI) 정책 총괄 데이비드 색스

미국 도널드 트럼프 행정부의 인공지능(AI) 정책을 총괄하는 'AI 차르' 데이비드 색스 백악관 과학기술자문위원회 위원장마저 캘리포니아의 이른바 '억만장자세'를 피해 텍사스로 이주를 택한 것으로 나타났습니다.미 경제매체 비즈니스인사이더와 일간 샌프란시스코 크로니클은 색스 위원장이 운영하는 벤처투자사 '크래프트 벤처스'가 지난달 31일(현지시간) 텍사스주 오스틴에 새 사무실을 열었다고 2일 보도했습니다.크래프트 벤처스는 색스 위원장도 지난달부터 거주지를 이곳으로 옮겨 새 사무실에서 일하고 있다고 밝혔습니다.색스 위원장이 텍사스주로 이주한 것은 캘리포니아주에서 추진되고 있는 이른바 '억만장자세'를 피하기 위한 것으로 풀이됩니다.진보 성향 민주당 정치인들과 노조가 추진하는 이 세금은 올해 1월 1일 기준 순자산이 10억 달러(약 1조4천억원) 이상인 주내 부자들에게 일회성으로 재산세 5%를 부과하는 내용입니다.색스 위원장은 최근 인터뷰에서 "부유세는 여러 지역에서 시도됐지만 항상 역효과를 낳았다"며 억만장자세에 비판적인 입장을 피력해왔습니다.그는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 자신의 텍사스 이주 사실을 알리면서, 이주를 주저하는 다른 실리콘밸리 인사들에게 오스틴에 사무실을 낼 것을 촉구했습니다.특히 그는 부유층에 대한 소득세 인상 공약을 내걸고 당선된 조란 맘다니 뉴욕 시장을 겨냥해 "민주당은 사회주의 정당이 됐다"고 비판하기도 했습니다.그러면서 "사회주의에 대한 반발로 마이애미가 뉴욕을 대체하는 금융 수도가 되고, 오스틴이 샌프란시스코를 대신해 기술 수도가 될 것"이라고 주장했습니다.색스 위원장 외에 앞서 래리 페이지 구글 공동창업자와 피터 틸 팔란티어 창업자도 캘리포니아주를 떠나겠다는 의사를 주변에 밝힌 것으로 알려졌습니다.다만, 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사 등이 반대하는 등 '억만장자세' 법안은 통과를 장담하기 어려울 것으로 예상됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)