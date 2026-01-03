'호주 쇼트트랙 국가대표' 김효진, 시민권 거부로 올림픽 '출전 무산' 위기

▲ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 로고

한국 국적의 호주 쇼트트랙 여자 국가대표 김효진이 시민권 신청을 거부당해 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전권 박탈 위기에 놓였습니다.김효진은 최근 소셜미디어를 통해 "지난해 9월 호주 시민권을 신청했지만, 지난달 15일 신청이 거부됐다는 통보를 받았다"며 "난 국제무대에서 뛰는 호주의 유일한 여자 쇼트트랙 선수로 최근 수년 동안 호주를 위해 노력하고 희생했다"고 호소했습니다.그러면서 "호주엔 국제 수준의 훈련 환경이 조성되지 않아서 오랜 기간 해외 생활을 할 수밖에 없었다"며 "시민권 발급 결정권자들이 내 간절한 마음을 알아주길 바란다"고 전했습니다.한국 쇼트트랙 유망주로 활동하던 김효진은 대학교에 재학 중이던 2019년 호주 유학길에 올랐습니다.이후 유학생 신분으로 호주 국가대표로 활동했고, 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어를 통해 밀라노·코르티나담페초 올림픽 여자 1,000ｍ 출전권을 획득했습니다.지난해 7월 호주 영주권을 받은 김효진은 그해 9월 시민권까지 신청했지만 지난달 반려됐고, 호주 국적을 취득하는 데 실패했습니다.올림픽은 선수 국적과 팀의 국적이 같아야 그 나라를 대표해 뛸 수 있습니다.각국 빙상연맹은 오는 16일까지 ISU에 밀라노·코르티나담페초 올림픽 쇼트트랙 출전 선수 명단을 제출해야 하고, ISU는 오는 23일 국가별 쿼터 배분을 확정할 계획입니다.김효진은 "시간이 촉박하지만, 올림픽 출전을 위해 계속 싸울 것"이라며 "시민권 문제가 해결되지 않아 올림픽에 출전하지 못하더라도 내 이야기가 널리 알려졌으면 한다"고 밝혔습니다.(사진=게티이미지코리아)