뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김주형, PGA 투어 선정 '2026년에 주목할 26세 이하 26인'

서대원 기자
작성 2026.01.03 10:54 조회수
김주형, PGA 투어 선정 '2026년에 주목할 26세 이하 26인'
▲ 김주형

미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰는 김주형(23세)이 PGA 투어가 선정한 '2026년에 주목할 26세 이하 26명 선수' 명단에 이름을 올렸습니다.

PGA 투어는 공식 홈페이지를 통해 "현재 PGA 투어는 30대 이상의 선수들이 장악하고 있지만, 두각을 보이는 20대 젊은 선수들이 판도를 흔들 채비에 나섰다"며 기대주들을 소개했습니다.

PGA 투어는 17번째로 김주형을 언급하면서 "김주형의 주가는 투어 데뷔 후 최저 수준으로 떨어졌지만 이번 명단에 오른 대다수 선수보다 젊고 잠재력이 있다"며 "이미 3차례나 투어에서 우승한 만큼 반등할 수 있을 것"이라고 내다봤습니다.

아울러 "특히 올해는 (미국과 인터내셔널 팀의 남자 골프 대항전인) 프레지던츠컵이 열린다"며 "김주형의 활약을 기대한다"고 덧붙였습니다.

2022년 PGA 투어에 데뷔한 김주형은 2023년까지 세 차례 우승을 차지하며 특급 기대주로 떠올랐습니다.

하지만 2024년 무승에 그치더니 2025년엔 PGA 투어 25개 출전 대회에서 5위 이내의 성적을 한 번도 거두지 못하고 극심한 슬럼프를 겪었습니다.

세계랭킹은 최근 107위까지 떨어졌습니다.

새 시즌 PGA 투어 8개 시그니처 대회와 4대 메이저 대회 출전 자격도 얻지 못했습니다.

한편 PGA 투어는 악샤이 바티아, 잭슨 코이번, 루크 클랜턴(이상 미국), 올드리치 포트기터 (남아프리카공화국), 나카지마 게이타(일본) 등을 김주형과 함께 소개했습니다.

(사진=게티이미지코리아)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지