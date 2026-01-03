김주형, PGA 투어 선정 '2026년에 주목할 26세 이하 26인'

▲ 김주형

미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰는 김주형(23세)이 PGA 투어가 선정한 '2026년에 주목할 26세 이하 26명 선수' 명단에 이름을 올렸습니다.PGA 투어는 공식 홈페이지를 통해 "현재 PGA 투어는 30대 이상의 선수들이 장악하고 있지만, 두각을 보이는 20대 젊은 선수들이 판도를 흔들 채비에 나섰다"며 기대주들을 소개했습니다.PGA 투어는 17번째로 김주형을 언급하면서 "김주형의 주가는 투어 데뷔 후 최저 수준으로 떨어졌지만 이번 명단에 오른 대다수 선수보다 젊고 잠재력이 있다"며 "이미 3차례나 투어에서 우승한 만큼 반등할 수 있을 것"이라고 내다봤습니다.아울러 "특히 올해는 (미국과 인터내셔널 팀의 남자 골프 대항전인) 프레지던츠컵이 열린다"며 "김주형의 활약을 기대한다"고 덧붙였습니다.2022년 PGA 투어에 데뷔한 김주형은 2023년까지 세 차례 우승을 차지하며 특급 기대주로 떠올랐습니다.하지만 2024년 무승에 그치더니 2025년엔 PGA 투어 25개 출전 대회에서 5위 이내의 성적을 한 번도 거두지 못하고 극심한 슬럼프를 겪었습니다.세계랭킹은 최근 107위까지 떨어졌습니다.새 시즌 PGA 투어 8개 시그니처 대회와 4대 메이저 대회 출전 자격도 얻지 못했습니다.한편 PGA 투어는 악샤이 바티아, 잭슨 코이번, 루크 클랜턴(이상 미국), 올드리치 포트기터 (남아프리카공화국), 나카지마 게이타(일본) 등을 김주형과 함께 소개했습니다.(사진=게티이미지코리아)