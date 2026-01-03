"지체할 시간 없었다"… 스위스 술집 화재서 맨손으로 10명 구한 남성

▲ 스위스 화재 참사

새해 첫날 스위스의 한 유명 휴양지 술집에서 불이 나 100명이 넘는 사상자가 발생한 가운데, 참사 당시 맨손으로 불길 속에 뛰어들어 청년 10명을 구해낸 주민의 이야기가 전해졌습니다.영국 일간 텔레그래프는 스위스와 이탈리아 이중 국적의 금융 분석가 파올로 캄폴로(55)가 화재 당시 구조 활동에 나섰다고 전했습니다.캄폴로는 새해 첫날 새벽 1시 20분쯤 십대 딸로부터 다급한 전화를 받았습니다.딸은 불이 나 다친 사람이 너무 많다며 친구들이 지하 술집에 갇혀 있다고 호소했습니다.불이 난 술집에서 약 50m 떨어진 곳에 살던 캄폴로는 곧바로 소화기를 들고 집을 나섰습니다.현장에 도착했을 때 주변은 검은 연기로 가득 차 있었습니다.소방대와 응급 구조대가 도착하고 있었지만, 캄폴로는 지체할 시간이 없다고 판단했습니다.그는 방화문을 강제로 열고 불이 난 술집 안으로 들어갔습니다.캄폴로는 내부 상황이 참혹했다고 회상했습니다.그는 사방에 사람들이 쓰러져 있었고, 살아 있었지만 화상을 입은 상태였다고 설명했습니다.의식이 있는 사람도 있었고, 의식을 잃은 사람도 있었다고 전했습니다.십대 후반으로 보이는 부상자들은 여러 나라 말로 도움을 요청하고 있었습니다.술집에는 외부로 연결된 계단이 하나뿐이었고, 강한 화재로 내부 산소가 고갈된 상태였습니다.캄폴로는 고통이나 연기, 위험을 생각할 겨를이 없었다며 부상자를 한 명씩 맨손으로 밖으로 끌어냈다고 말했습니다.전신에 화상을 입은 부상자들은 극심한 고통에 비명을 질렀습니다.캄폴로는 끝내 구하지 못한 사람들의 모습이 머릿속에서 떠나지 않는다고 털어놨습니다.캄폴로는 자신이 죽어가고 있다는 사실을 아는 사람들의 절박한 눈빛과, 떠나지 말아 달라고 애원하던 화상 환자들의 모습은 결코 잊을 수 없다고 말했습니다.구조 과정에서 유독가스를 들이마신 캄폴로는 현재 병원에서 치료를 받고 있습니다.딸은 술집에서 무사히 탈출했지만, 딸의 남자친구는 중태에 빠진 상태입니다.스위스 당국은 세계적인 스키 휴양지인 발레주 크랑 몽타나의 술집 '르 콘스텔라시옹'에서 발생한 이번 화재로 현재까지 40명이 숨지고 119명이 다친 것으로 파악하고 있습니다.부상자 가운데 최소 80명은 위독한 상태입니다.사망자들은 시신 훼손이 심해 신원 확인에 어려움을 겪고 있습니다.피해자 대부분은 새해를 맞아 술집에서 파티를 즐기던 스무 살 전후의 청년들이었습니다.화재는 샴페인 병에 꽂혀 있던 폭죽에서 나온 불꽃이 건물 천장으로 옮겨붙으면서 시작된 것으로 추정되고 있습니다.