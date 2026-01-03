국민의힘, "이혜훈, '언어폭력의 극치'…사죄하고 정계 떠나야"

▲ 이혜훈 기획예산처 장관 후보자

국민의힘이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해 폭언과 갑질 제보자 연이어 쏟아지고 있다며 국민 앞에 사죄하고 정계를 떠나야한다고 강하게 비판했습니다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 오늘(3일) 논평을 통해 "공개된 녹취록 속 이 후보자의 언행은 단순한 질책을 넘어 인격을 짓밟는 '언어폭력의 극치'"라고 지적했습니다.박 수석 대변인은 "전직 보좌진들이 이 후보자 지명 이후 그때의 폭언과 고성이 떠올라 외상후 스트레스 장애까지 호소하고 나섰다"며 특히 "직원들을 감시하고 서로의 동향을 보고하게 한 이른바 '이혜훈 의원실판 5호 담당제'는 직장을 불신과 공포의 현장으로 만들어버린 '잔혹한 리더십의 표본'이라고 말했습니다.이어 "지금까지는 '빙산의 일각'에 불과해 앞으로 쏟아질 이혜훈 발 괴담의 시작에 불과하다는 것이 여의도 안팎의 정설"이라고 말했습니다.박 수석대변인은 "비슷한 논란으로 낙마한 전례들을 충분히 봐왔음에도 불구하고, 이 후보자가 장관직을 수락한 것 자체가 '국민을 우롱하는 오만한 행태'"라며 "지금이라도 청문회 준비를 멈추고 국민 앞에 사죄하고 정계를 떠나야한다"고 밝혔습니다.