배우 앤젤리나 졸리 가자지구 라파 검문소 깜짝 방문

▲ 2일(현지시간) 라파 검문소 깜짝 방문한 앤젤리나 졸리

할리우드 배우이자 영화 제작자인 앤젤리나 졸리가 현지시간 2일 가자지구 라파 검문소를 깜짝 방문했습니다.AFP통신은 졸리가 같은 날 라파 검문소의 이집트 측을 찾아 적신월사 관계자와 인도적 지원 물자를 운반하는 운전사들과 대화를 나눴다고 전했습니다.졸리는 이집트로 이송된 가자지구 팔레스타인 부상자들의 상태를 확인했습니다.또 인도적 지원 물자 전달이 어떻게 이뤄지고 있는지도 살펴봤습니다.졸리는 유엔아동기금 친선 대사이자 전 유엔난민기구 특별대표입니다.이런 가운데 이스라엘은 전날 수십 개 인도주의 구호단체의 가자지구와 요르단강 서안 접근을 제한하는 새 규정을 발효했습니다.새 규정에 따라 구호단체 직원들은 개인정보를 의무적으로 제출해야 합니다.이를 이행하지 않으면 올해 1월 1일부터 자격이 정지되고, 60일 안에 활동을 중단해야 합니다.이 규정을 충족하지 못한 단체는 옥스팜과 국제구조위원회, 액션에이드, 국경 없는 의사회, 노르웨이난민위원회 등 모두 37곳에 이르는 것으로 전해졌습니다.이에 이집트와 요르단, 아랍에미리트, 인도네시아, 파키스탄, 튀르키예, 사우디아라비아, 카타르 등 아랍·이슬람 8개국은 이스라엘에 유엔과 비정부기구의 가자지구와 서안 지역 내 지속적인 활동을 보장할 것을 촉구했습니다.이들 8개국 외무장관은 공동성명을 통해 가자지구의 인도적 상황이 악화하고 있다며 깊은 우려를 표명했다고 신화통신이 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)