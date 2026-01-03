새해 첫 주말 아침도 '꽁꽁'…낮부터 평년 기온 되찾아

새해 첫 주말 아침은 전국 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지며 꽁꽁 얼어붙겠습니다.



낮 기온은 오늘(3일)부터 차차 오르면서 반짝 한파가 물러나겠습니다.



기상청은 오늘 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 내려가겠다고 설명했습니다.



경기북동내륙과 강원내륙·산지, 경북북동내륙·산지는 영하 15도까지 떨어지겠습니다.



칼바람도 함께 불면서 체감온도는 더 낮아지겠습니다.



바람은 오늘 아침까지 전국 대부분 지역에서 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불겠습니다.



기온은 오늘 낮부터 점차 올라 당분간 평년 수준의 겨울 추위가 이어지겠습니다.



평년 기온은 최저 -12∼0도, 최고 1∼9도입니다.



오늘(3일) 낮 최고기온은 0∼8도로 예상됩니다.



일요일인 4일 아침 최저기온은 -10∼2도, 낮 최고기온은 1∼10도로 예보됐습니다.



주말 동안 비나 눈이 내리는 지역도 있겠습니다.



충남서해안에는 오늘 오후까지 1㎝ 미만의 적설이나 1㎜ 안팎의 강수가 예상됩니다.



제주산지는 오늘 아침까지, 경기남부서해안은 오늘 밤까지 눈이 날리겠습니다.



충청권과 전북에는 4일 오전까지 0.1㎝ 미만의 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.



비나 눈이 내리는 지역에서는 빙판길과 도로 살얼음이 나타날 가능성이 큽니다.



교통안전과 보행자 안전에 각별한 주의가 필요합니다.



서울과 일부 경기내륙, 강원동해안·산지, 전남동부, 경상권은 대기가 매우 건조하겠습니다.



산불과 각종 화재 예방에도 유의해야 합니다.



미세먼지는 오늘 대부분 지역에서 '보통' 수준을 보이겠습니다.



다만 4일에는 서울과 경기남부, 충북·세종, 전북에서 '나쁨' 수준이 예상됩니다.