트럼프, 휴가 막바지에 대리석 쇼핑…백악관 대형 연회장 장식용

▲ 트럼프 대통령의 백악관 대형 연회장 계획도

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 '야심작'인 백악관 대형 연회장을 장식하려고 직접 대리석 구매에 나섰습니다.트럼프 대통령은 겨울휴가 막바지인 2일(현지시간) 오전 골프 라운딩에 앞서 플로리다주 마러라고 리조트 인근 레이크워스의 쇼핑센터를 방문했습니다.트럼프 대통령이 들른 곳은 이탈리아산(産) 고급 장식·마감재를 수입하는 '아크 스톤 앤 타일'(Arc Stone & Tile)이라는 석재상입니다.트럼프 대통령은 이곳에서 "백악관 연회장을 위해 대리석과 오닉스를 사재로 구입할 예정"이라고 백악관 관계자가 풀 기자단에 밝혔습니다.부동산 재벌 출신인 트럼프 대통령은 고전 양식의 크고 웅장한 건물에 대리석과 황금빛을 사용한 장식을 애호하는 것으로 유명합니다.트럼프 대통령이 이날 방문한 업체의 홈페이지를 보면 그의 마러라고 리조트 연회장에도 이탈리에 베로나 지방에서 수입한 이 업체의 분홍빛 감도는 대리석이 시공됐습니다.트럼프 대통령이 백악관의 동관(East Wing)을 허물고 새로 지으려는 연회장은 9만 제곱피트 (2천529평) 규모다. 애초 계획보다 커졌고, 예상 소요 경비도 2억달러에서 4억달러(약 5천780억원)로 늘었습니다.CNN은 "백악관의 물리적 규모를 극적으로 바꾸고, 나라에서 가장 유명한 주소에 트럼프의 영구적인 흔적을 남길 프로젝트"라고 평가했습니다.트럼프 대통령의 목표는 자신의 재임 기간 연회장을 완공해 세계 각국의 정상과 명사들을 이곳으로 불러 모으는 것입니다.트럼프 대통령은 이를 위해 공사를 무척 서두르는 모습입니다.지난해 10월 백악관 동관을 기습적으로 철거하면서 국가수도계획위원회 등과의 협의 절차를 건너뛴 게 대표적입니다.결국 법적 분쟁을 불러왔고, 법원의 판단에 따라 트럼프 행정부는 다음 주와 다음다음 주 각각 수도계획위·예술위를 상대로 공개 설명회를 진행한다. 최대한 빨리 공식적인 착공 승인을 얻으려는 행보입니다.이는 2014년 시작된 백악관 외곽 울타리 설치 계획이 3년 만에야 공식 승인을 받고 2019년 완성된 것과 비교하면 매우 공격적인 일정이라고 CNN은 짚었습니다.(사진=McCrery 건축설계사무소 홈페이지 캡처, 연합뉴스)