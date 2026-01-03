뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

송파 20% 오를 때 강북 0.9%…'양극화' 어쩌나

이성훈 기자
작성 2026.01.03 07:01 조회수
PIP 닫기
<앵커>

지난해 정부가 집값 안정을 목표로 고강도 부동산 대책을 내놨지만, 서울 아파트 가격은 19년 만에 최고치를 기록했고, 집값 양극화는 더 뚜렷해졌습니다. 올해 서울 아파트 입주 물량도 30% 이상 줄 전망이어서, 집값을 잡기가 쉽지 않을 거라는 분석이 나옵니다.

이성훈 기자입니다.

<기자>

9천500 가구가 넘는 서울 송파구의 대규모 아파트 단지입니다.

10·15 부동산 대책 이후에도 아파트 평균 가격이 2억 원 넘게 올랐습니다.

[최선미/공인중개사 : 최근에 소형 평수 가격이 약 10% 정도 올랐습니다. 대출 규제가 심하나 보니까 소형 평수를 더 찾는….]

지난해 서울 아파트값은 8.71% 올라 2006년 이후 19년 만에 최대 상승폭을 기록했습니다.

송파는 20% 넘게 오르는 등 강남권과 한강벨트 집값은 큰 폭으로 올랐지만, 강북구 등 외곽은 상승률이 1%에도 못 미쳐 양극화가 뚜렷하게 나타났습니다.

지난해 12월 기준 서울 상위 20% 아파트 1채 가격은 하위 20%보다 6.89배 높아 2008년 통계 작성 이래 가장 격차가 컸습니다.

고강도 부동산 정책으로 전체 거래량은 반 토막 났지만, 이른바 '똘똘한 한 채' 쏠림 현상으로 강남권과 한강벨트 신축 대단지 등 선호 지역에 수요가 집중된 것입니다.

정부는 주택시장 안정을 위해 주택공급 추진본부를 출범시키고, 이르면 이달 중순 새해 첫 공급 대책을 내놓을 예정입니다.

도심 내 오래된 청사 부지나 소규모 그린벨트 지역 해제, 국공유지 등을 활용한 공급 계획 등이 담길 것으로 보입니다.

[김윤덕/국토교통부 장관 : 단순히 양적으로만 많이 늘리는 게 아니라 필요한 곳에 또 좋은 집을 지어서….]

하지만 상황은 녹록지 않습니다.

올해 서울 아파트 입주 물량은 2만 9천여 채로 지난해 4만 2천여 채보다 31.6% 줄어 공급 부족은 이어질 전망입니다.

선호 지역에 충분한 물량이 공급될 수 있을지에 대한 의구심도 여전합니다.

[김은선/직방 빅데이터랩장 : 사람들이 선호하는 정비 사업이라든지 도심 공급이 계속 중간에 멈추지 않고 진행이 될 수 있다는 신호를 주는 게 중요하지 않을까 싶습니다.]

정부의 공급 대책이 시장의 기대를 얼마만큼 뛰어넘느냐에 성패가 달렸다는 분석입니다.

(영상취재 : 한일상, 영상편집 : 김윤성)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지