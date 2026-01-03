5일 시진핑과 정상회담…'한한령·타이완' 논의는?

<앵커>



하나의 중국을 존중한다며 중국과 갈등을 최소화하겠다는 입장인 것인데, 서해 중국 구조물처럼 외교적으로 민감한 사안도 회담 의제로 오를 전망입니다.



이번 정상 회담에서 우리가 요구하는 게 무엇이고, 중국은 어떤 것을 기대하는지 김수영 기자가 회담 의제를 짚어봤습니다.



<기자>



지난해 11월 APEC을 계기로 경주에서 이뤄진 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 첫 만남.



위성락 국가안보실장은 2달여 만에 다시 열리는 이번 베이징 한중정상회담에서는 한중관계의 복원 흐름 속에서 '민생과 평화 문제'가 주요 의제가 될 거라고 밝혔습니다.



중국의 비공식 한국 문화 제한 조치인 '한한령'의 완화와 서해 한중 잠정조치 수역에 설치된 중국 구조물 문제도 회담 테이블에 오를 전망입니다.



[위성락/국가안보실장 : 서해를 평화와 공영의 바다로 만들어나가고 문화 콘텐츠 교류도 점진적 단계적으로 복원해 나가겠습니다.]



위 실장은 다만, 이번 이 대통령의 방중을 계기로 기대됐던 한류콘서트의 개최는 어려울 것 같다고 전했습니다.



한반도 비핵화에 대한 정상들의 논의도 예상됩니다.



[위성락/국가안보실장 : 한반도 문제 해결의 돌파구 마련에도 기여할 수 있도록 중국의 건설적인 역할을 당부하겠습니다.]



중국 정부는 재작년 무렵부터 '한반도 비핵화'를 공식적으로는 언급하지 않고 있습니다.



오는 4월로 예상되는 트럼프 미국 대통령의 중국 방문을 계기로 북미 접촉이 본격화할 거라는 관측 속에 이 대통령은 한반도 비핵화에 대한 중국의 지지를 다시 요청할 것으로 보입니다.



반면, 중국이 우리에게 기대하는 것은 비교적 뚜렷합니다.



일본 다카이치 총리가 "타이완 유사시 개입할 것"이라고 천명하면서 중일 갈등이 격화하는 가운데, 중국 편을 들어달라는 요구가 있을 것으로 예상되는 것입니다.



위 실장은 우리 정부의 일관된 입장은 "하나의 중국을 '존중'한다는 것"이라며 이에 따라 대처할 거라고 설명했습니다.



상하이 대한민국 임시정부 청사를 이 대통령이 찾는 것을 두고는 일본이 민감하게 반응할 수 있다는 일각의 지적도 있는데, 위 실장은 통상적인 일정이라며 "일본 측에서 이를 문제 삼지 않을 것으로 본다"고 답했습니다.



(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 한흥수)