야당 "'갑질'은 습성" 맹공…여당서 첫 사퇴 요구

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 폭언뿐만 아니라 의원 시절 보좌진에게 자녀 공항 픽업 심부름까지 시켰다는 새로운 갑질 의혹이 제기됐습니다. 야당은 갑질이 습성이라며 비판했고, 여당 내에서도 처음으로 사퇴 요구가 나왔습니다.



김형래 기자입니다.



지난 2017년 국회의원일 때, 자신의 의원실 인턴 직원에게 폭언하는 녹음파일이 공개된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자.



[이혜훈/당시 바른정당 의원 (지난 2017년) : 야! 야! 내가 정말 널 죽였으면 좋겠다.]



보좌진에게 사적 심부름을 시켰다는 의혹이 추가로 제기됐습니다.



주진우 국민의힘 의원은 이 후보자가 보좌진을 공항으로 가게 해서 외국 유학 중인 아들들을 데려오게 시켰다는 '공항 픽업 심부름'에 대한 제보를 받았다고 밝혔습니다.



그러면서 주 의원은 "갑질은 습성"이라고 주장했습니다.



이 후보자 논란에 대해 민주당 지도부는 국회 인사청문회를 지켜보자는 입장인데, 당내 우려의 목소리도 커지고 있습니다.



[진성준/민주당 의원 (YTN 라디오 '김영수의 더 인터뷰') : (대통령의) 인사권은 존중돼야 합니다만, 저는 '잘한 인사'라는 생각은 별로 안 듭니다, 솔직히.]



장철민 의원은 SNS에서 "이 후보자의 폭언은 모든 국민과 노동자에 대한 폭력이자 갑질"이라고 비판하며 여당 의원 가운데서는 처음으로 이 후보자의 사퇴를 공개적으로 요구했습니다.



지난해 1월, 이 후보자도 참석했던 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 삭발식.



당시 삭발에 참여했던 한 기초의원은 국민의힘 당협위원장이던 이 후보자가 자신에게 이런 말을 했다고 전했습니다.



[엄경석/서울 성동구의회 의원 (국민의힘) : 다음 선거는 걱정하지 말아라, 이 (삭발식) 홍보를 잘 활용하면 아마 좋은 결과가 있을 거다….]



해당 당협위원회의 한 관계자는 "이 후보자가 장관 지명 발표 1주일 전쯤 당 SNS 담당 조직의 명단을 요청했고, 삭발식 영상을 유출했는지도 캐물었다"고 SBS에 말했습니다.



이 후보자 측은 '공항 픽업 심부름' 의혹에 대해서는 "사실 관계를 확인 중"이라고 밝혔고, '삭발식'과 관련해서는 "당시 삭발에 대해 이 후보자는 걱정하고 우려했다"고 해명했습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 이소영)