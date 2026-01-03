"김병기 부인에 3천만 원"…구의원들 탄원서 보니

<앵커>



김병기 의원에 대한 금품수수 의혹도 새롭게 불거졌습니다. 21대 총선을 앞두고 지역구 구의원들이 김병기 의원 부인에게 현금 3천만 원을 건넸다는 것인데, 이들이 경찰에 제출한 탄원서에는 돈을 주고 돌려받은 구체적인 정황이 담겨 있습니다.



보도에 배성재 기자입니다.



<기자>



지난 2023년 12월, 이듬해 총선을 4달 앞두고 당시 이재명 민주당 대표 앞으로 제출된 A4 용지 3장 분량의 탄원서입니다.



2020년 총선을 앞두고 김병기 의원 지역구 구의원 2명이 김 의원 측으로부터 정치자금 지원을 요구받은 뒤 각각 2천만 원과 1천만 원을 건넸다가 몇 달 뒤 돌려받았다는 내용입니다.



당시 동작구의원인 A 씨는 탄원서에 "2020년 총선을 앞두고 같은 구의원이자 김 의원 최측근인 C 씨로부터 정치자금 지원을 요구받고, 1월 설 명절쯤 김 의원 자택에서 김 의원 부인에게 5만 원권 현금 2천만 원을 전달했다"고 적었습니다.



또 "5달 뒤인 6월 지역 사무실에 김 의원 부인이 불러 갔더니 새우깡 한 봉지를 담은 쇼핑백을 건네줬는데, 5만 원권 1천500만 원과 1만 원권 500만 원 등 2천만 원이 담겨 있었다"고 주장했습니다.



당시 또 다른 구의원이었던 B 씨도 2020년 설 연휴를 앞두고 김 전 원내대표 부인을 찾아가 명절 선물과 500만 원을 건넸는데, "명절 선물로는 너무 많고 공천헌금으로는 적다"며 거절했다고 탄원서에 썼습니다.



하지만 총선이 임박한 2020년 3월쯤 다시 김 의원 최측근 C 씨에게 1천만 원을 건넸고, 그해 6월에 돈을 돌려받았다고 썼습니다.



두 사람은 탄원서에 "언론에 불거질 경우 김병기 의원님뿐 아니라 당 전체의 명운을 좌우하는 중대한 문제라고 생각해 당시 이재명 대표님께 전달한다"고 적었습니다.



탄원서 내용이 사실인지 묻는 SBS 질문에 두 사람은 "더는 얘기를 하고 싶지 않다", "오래전 일이라 기억이 나지 않는다"는 입장을 밝혔습니다.



김 의원 측은 총선을 앞두고 나오는 근거 없는 투서일 뿐이라며 모두 사실무근이라고 의혹을 전면 부인했습니다.



지난해 11월 탄원서가 접수됐는데도 수사는 이뤄지지 않았는데, 이번에 고발 사건들이 잇따라 경찰에 접수되면서 수사가 본격화될 전망입니다.



(영상편집 : 박나영, 디자인 : 이종정)