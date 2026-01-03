"강선우, 김경 공천 강력 주장…김병기는 불참"

<앵커>



공천 헌금 '1억 원'을 받은 의혹으로 민주당에서 제명된 강선우 의원이 공천관리위 회의에서 돈을 건넨 김경 시의원의 공천을 강하게 주장한 것으로 확인됐습니다. 이 사실을 이미 전해들었던 김병기 의원은 공관위 간사인데도 다음날 회의에 참석하지 않았는데, 공천을 받을 수 있도록 '묵인'하기 위한 처사가 아니었는지 의혹이 제기되고 있습니다.



하정연 기자입니다.



지난 2022년 4월 22일. 민주당 서울시당 공천관리위원이던 강선우 의원은 시의원 공천을 위한 공관위 회의에 참석했습니다.



당시 회의록에 따르면, 강 의원은 다주택자라서 공천배제의 위기에 몰렸던 김경 서울시의원에 대해 "공천을 줘야 한다는 주장을 강력하게 했었다"고 민주당 고위관계자가 SBS에 밝혔습니다.



하루 전인 4월 21일. 공관위 간사인 김병기 의원과 나눈 녹음된 대화에서 강 의원은 김 시의원이 자신의 보좌관에게 1억 원을 건넸다고 언급했습니다.



[김병기/민주당 의원·당시 서울시당 공천관리위원회 간사 (2022년 4월 21일) : 어쩌자고 저한테 그걸 상의하셔 가지고 이 문제가….]



[강선우/민주당 의원·당시 민주당 서울시당 공천관리위원 (2022년 4월 21일) : 의원님, 저 좀 살려주세요.]



녹음이 공개된 직후 강 의원은 자신은 당시 공관위에서 발언권이 제한된 상태였다는 해명을 내놨지만, 이 해명이 거짓이었다는 점을 민주당 지도부가 당시 회의록을 통해 확인했다고 볼 수 있는 것입니다.



김 시의원 공천이 최종 결정된 그날, 4월 22일 회의에 공관위 간사였던 김병기 의원은 불참했던 사실도 드러났습니다.



전날 강 의원과 대화에서는 1억 원 수수 사실을 알게 된 이상 김 시의원에게 공천을 줄 순 없다는 취지로 말했지만, 막상 불참해버린 것인데 '묵인 의혹'과 연결되는 대목입니다.



민주당 고위 관계자는 "김 의원의 불참은 김 시의원이 공천받을 수 있게 사실상 방치한 것"이라고 SBS에 말했습니다.



"간사로서 무책임한 결정에 이르도록 했기에 귀책사유가 있다"고도 덧붙였습니다.



당시 한 공관위원도 '1억 원 수수' 문제가 만약 그날 회의에서 거론됐다면, 민주당이 후보를 못 내더라도 김 시의원을 공천하지는 않았을 것"이라고 지적했습니다.



민주당 당 윤리심판원은 강 의원에게 소명을 요구했지만, 강 의원은 이에 응하지 않고 탈당한 것으로 알려졌습니다.



