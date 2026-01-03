1. 5일 한중 정상회담…"하나의 중국 존중"



내일(4일)부터 중국을 국빈방문하는 이재명 대통령이 모레 시진핑 주석과 만나 한반도 평화와 한한령 완화 문제 등을 논의합니다. 이재명 대통령은 "대만 문제에 대해 하나의 중국을 존중한다"고 밝혔습니다.



2. 주한미군 아파치부대 운용 중단…"결정된 것 없다"



평택 주한미군 기지에 주둔했던 아파치 헬기부대가 지난달 운용이 중단된 것으로 파악됐습니다. 주한미군의 역할 조정 가능성이 제기되는 가운데 나온 조치로 보이는데 미 국방부는 어떤 것도 결정된 게 없다고 밝혔습니다.



3. "강선우, 김경 공천 강력 주장…김병기는 불참"



1억 공천헌금 의혹을 받는 강선우 의원이 2022년 지방선거에서 돈을 건넨 김경 서울시의원의 단수공천을 강하게 주장했던 것으로 확인됐습니다. 김병기 의원은 당시 회의에 불참했는데 공천받을 수 있게 묵인한 것 아니냐는 비판이 제기되고 있습니다.



4. 종각역 택시-승용차 추돌…1명 사망·9명 부상



어제 저녁 서울 종각역 앞 도로에서 택시 1대가 승용차 2대를 잇따라 들이받았습니다. 이 사고로 택시가 횡단보도 주변을 덮치면서 1명이 숨지고 9명이 다쳤습니다.