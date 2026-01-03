스위스 휴양지 화재 참사…"부상자 최소 80명 위독"

▲ 스위스 크랑 몽타나 술집 화재 추모 현장

1일(현지시간) 스위스 스키 휴양지에서 발생한 화재 참사 부상자 115명 가운데 최소 80명이 위독한 상태라고 스위스 당국이 밝혔습니다.발레주 행정수반인 마티아스 레이나르 평의회 의장은 2일 현지 일간 발리저보테에 이같이 전하면서 발레주 구조기관이 치료 중인 80명 이외에 위독한 환자가 더 있는 걸로 알고 있다고 말했습니다.스테판 간처 발레주 안전장관도 프랑스 RTL라디오에 출연해 부상자 80∼100명이 여전히 위중한 상태라며 사망자가 더 늘어날 수 있다고 전했습니다.부상자들은 스위스 전역은 물론 프랑스·이탈리아 등 주변 국가 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.스위스 로잔대학병원에만 피부 60％ 이상에 화상을 입은 성인 13명과 미성년자 8명이 입원했다고 현지매체 SRF가 전했습니다.1일 오전 1시 30분쯤 스위스 남서부 발레주 크랑몽타나의 술집 르콩스텔라시옹에서 화재가 발생했습니다.외신들은 샴페인 병에 꽂은 폭죽에서 천장으로 불이 옮겨 붙은 것으로 추정했습니다.당국은 현재까지 약 40명이 숨지고 115명이 다친 것으로 파악했습니다.당국은 시신이 심하게 훼손되고 부상자도 의식이 없는 경우가 많아 피해자 신원 확인에 어려움을 겪고 있습니다.현지에서는 신원 파악에만 몇 주가 걸릴 것으로 예상했습니다.사고 하루가 지나서야 사망자 신원이 처음으로 파악됐습니다.안사통신은 이탈리아 국가대표 골프선수 17세 에마누엘레 갈레피니가 화재로 숨졌으며 현장에서 그의 휴대전화가 발견됐다고 보도했습니다.프랑스 프로축구 리그앙의 FC메츠는 소속 선수인 19세 타히리스 도스 산토스가 중상을 입었다고 밝혔습니다.그는 독일 화상전문 병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.이탈리아인 13명이 입원했고 6명은 생사가 확인되지 않았습니다.프랑스 정부는 자국민 9명이 다친 걸로 파악했고 다른 8명의 소재를 파악 중입니다.(사진=AP, 연합뉴스)