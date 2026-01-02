프로농구 LG, 20승 선착…삼성은 6연패

▲ LG의 아셈 마레이

프로농구 선두 창원 LG가 20승 고지에 가장 먼저 오르며 서울 삼성을 6연패로 몰아넣었습니다.LG는 오늘(2일) 서울 송파구 잠실체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 삼성을 80대 62로 꺾었습니다.LG는 삼성전 6연승을 달리는 한편 3라운드 마지막 경기에서 20승(7패) 고지를 선점했습니다.2위 안양 정관장(18승 9패)과의 격차도 2경기로 늘렸습니다.6연패를 당한 삼성은 9승 18패를 기록, 울산 현대모비스와 공동 8위가 됐습니다.LG는 올 시즌 3점슛 성공 1위를 달리고 있는 삼성의 외곽 공격을 저지하며 전반 상대 득점을 23점으로 꽁꽁 묶었습니다.그러나 LG도 필드골 성공률이 33%에 그치고 자유투를 여러 차례 놓치면서 34득점에 그쳤습니다.LG는 3쿼터에서 실책 5개를 저지르는 한편 삼성에 3점포 3개를 내줬고, 이 쿼터에서만 10점을 꽂아 넣은 케렘 칸터의 공격력을 막지 못해 추격을 허용했습니다.53대 49, 9점 차로 앞선 채 3쿼터를 마친 LG는 4쿼터 시작부터 윤원상의 3점포로 분위기를 끌어 올렸고, 쿼터 중반엔 마이클 에릭의 득점과 윤원상의 외곽포로 연속 5득점 해 16점 차로 크게 달아났습니다.경기 종료 3분 33초를 남기고는 유기상이 3점포로 71대 53을 만들어 승리를 굳히자 LG는 핵심 멤버들을 모두 벤치로 불러들이며 경기를 매조졌습니다.LG의 에이스 아셈 마레이는 16점 13리바운드로 더블더블을 작성했습니다.양홍석(11점)과 윤원상(10점)도 두 자릿수 득점을 올리며 승리에 기여했습니다.삼성에서는 칸터가 22점 10리바운드로 분전했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)