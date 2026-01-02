트럼프 "이란, 시위대 살해하면 구출"…"내정 간섭하면 혼란"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에서 확산하는 반정부 시위와 관련해 미국 개입 가능성을 경고했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 2일 새벽 3시쯤 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "이란이 늘 그랬듯 평화 시위대에 발포해 폭력적으로 살해할 경우 미국은 그들을 구출하러 나설 것"이라고 밝혔습니다."우리는 완전히 준비된 상태이며 출동할 준비가 됐다"고도 덧붙였습니다.이란은 즉각 반발했습니다.알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장은 트럼프 대통령의 글이 올라온 지 약 1시간 뒤 엑스에 글을 올려 "트럼프가 내정에 간섭하면 지역 전체를 혼란에 빠뜨리고 미국의 이익을 파괴할 것"이라고 맞받아쳤습니다.이어 "이스라엘 관리들과 트럼프의 입장을 통해 이번 사건의 배경이 명확해졌다"며 "미국인들은 트럼프가 이 사태를 시작했다는 것을 알아야 한다"고 언급했습니다.미국과 이스라엘이 경제난에 항의하는 이란 국민의 집회를 악용해 폭력 시위를 배후에서 부추기고 있다는 주장입니다.이란에서는 화폐가치 폭락과 고물가 등 경제난에 항의하는 시위가 거세게 확산하고 있습니다.시위가 전국으로 확산한 가운데 시위대와 민병대를 합쳐 최소 7명이 숨진 것으로 전해졌으며, 이란 정부가 강경 진압을 본격화했다는 분석이 나오고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)