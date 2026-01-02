트럼프 "이란, 시위대 살해하면 구출"…"내정 간섭하면 혼란"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에서 확산하는 반정부 시위와 관련해 미국 개입 가능성을 경고했습니다.
트럼프 대통령은 현지시간 2일 새벽 3시쯤 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "이란이 늘 그랬듯 평화 시위대에 발포해 폭력적으로 살해할 경우 미국은 그들을 구출하러 나설 것"이라고 밝혔습니다.
"우리는 완전히 준비된 상태이며 출동할 준비가 됐다"고도 덧붙였습니다.
이란은 즉각 반발했습니다.
알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장은 트럼프 대통령의 글이 올라온 지 약 1시간 뒤 엑스에 글을 올려 "트럼프가 내정에 간섭하면 지역 전체를 혼란에 빠뜨리고 미국의 이익을 파괴할 것"이라고 맞받아쳤습니다.
이어 "이스라엘 관리들과 트럼프의 입장을 통해 이번 사건의 배경이 명확해졌다"며 "미국인들은 트럼프가 이 사태를 시작했다는 것을 알아야 한다"고 언급했습니다.
미국과 이스라엘이 경제난에 항의하는 이란 국민의 집회를 악용해 폭력 시위를 배후에서 부추기고 있다는 주장입니다.
이란에서는 화폐가치 폭락과 고물가 등 경제난에 항의하는 시위가 거세게 확산하고 있습니다.
시위가 전국으로 확산한 가운데 시위대와 민병대를 합쳐 최소 7명이 숨진 것으로 전해졌으며, 이란 정부가 강경 진압을 본격화했다는 분석이 나오고 있습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
