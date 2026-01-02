'눈 맞춤 아침 인사'…명가 재건 시작!

<앵커>



K리그 최고의 전술가 이정효 감독이 2부 리그 수원 사령탑에 취임했습니다. 선수들에게 소통을 강조하며 아침 인사법부터 가르쳤습니다.



11대 감독을 의미하는 등번호 11번의 푸른 유니폼을 입은 이정효 감독은 자신의 스태프를 모두 수용하고 존중해 준 수원의 진정성에, 이적을 결심했다고 설명했습니다.



[이정효/수원삼성 감독 : 감동을 받을 수밖에 없는 존중을 해주셨기 때문에 그런 부분에 좀 마음이 많이 움직였다고 생각합니다.]



무엇보다 하나가 되는 게 중요하다며, 선수단과 상견례에서 아침 인사법부터 가르쳤다고 밝혔고,



[이정효/수원삼성 감독 : 얼굴 보고 스킨십을 합니다.]



사자성어를 사용해 소통을 중시하겠다고 다짐했습니다.



[이정효/수원삼성 감독 : 이청득심이라고 항상 얘기하거든요. 많이 들으라고 합니다. 그래야 마음을 얻는다고.]



또 선수들과 소통을 통해 확실한 체질 변화를 약속했습니다.



[이정효/수원삼성 감독 : (선수들의) 마인드부터, 프로 의식부터 저와 다른 생각인 것 같아서…. 소통을 해서 좀 바꿔 놓고 싶습니다.]



국가대표 경력이 없는 비주류 출신으로, 광주의 승격과 챔피언스리그 진출을 이끌며 K리그에서 가장 '핫'한 지도자가 된 이 감독은 자신에 대한 편견과 질시도 깨뜨리며 수원과 함께 성장하겠다고 말했습니다.



[이정효/수원삼성 감독 : (편견을) 깨부수면서 전진하는 제 자신을 보면서 저한테도 큰 동기부여가 될 것 같습니다.]



'명가 재건'을 다짐한 이정효 감독은 오는 7일 태국 전지훈련을 떠나 승격을 향한 첫걸음을 준비합니다.



[이정효/수원삼성 감독 : (수원삼성의) 큰 목표와 꿈을 이룰 수 있도록 저도 그 목표에 부합하기 위해서 신나게 해 볼 생각입니다.]



