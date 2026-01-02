MB 만난 장동혁…"통합 걸림돌 먼저 제거해야"

<앵커>



청와대 신년인사회에 불참한 국민의힘 장동혁 대표가, 이명박 전 대통령을 예방했습니다. 이 전 대통령은 과거에 머물러선 안 된다며 당내 화합이 필요하다고 당부했는데, 이후 장 대표는 통합 걸림돌을 없애는 게 먼저라며, 한동훈 전 대표를 겨냥했습니다.



정윤식 기자의 보도입니다.



<기자>



국민의힘 장동혁 대표는 오늘(2일) 이재명 대통령의 신년인사회에 초청을 받았지만 가지 않았고 이명박 전 대통령을 찾아갔습니다.



[이명박/전 대통령 : 아이고 우리 당 대표. 그래요. 복 많이 받아요]



[장동혁/국민의힘 대표 : 예. 새해 복 많이 받으십시오.]



40분간의 만남에서 이 전 대통령은 국민의힘 내부 갈등을 염두에 둔 듯 이런 말을 건넸습니다.



[이명박/전 대통령 : 지금 때가 화합도 해야 하고 단합도 해야 하고….]



과거에서 벗어나라고도 했는데,



[이명박/전 대통령 : 미래를 향한 보수가 돼야 한다. 수구 보수가 돼선 안 되잖아요. 그거는 퇴보지.]



지지층 결집에 주력해 온 장 대표에 대해 이 전 대통령이 외연 확장과 같은 노선의 전환을 당부한 걸로 풀이됐습니다.



오세훈 서울시장도 어제 계엄 사과와 범보수 대통합을 주문하며 장 대표 앞에서 쓴소리를 했습니다.



[오세훈/서울시장 (어제) : 계엄으로부터 당이 완전히 절연을 해야 될 때가 온 것 같습니다. 해가 바뀌었습니다. 그동안 기다릴만큼 기다렸고 또 참을만큼 참았다고 생각합니다.]



하지만 당으로 돌아온 장 대표는 예정에 없던 기자간담회를 자청해 이런 말을 했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 당내 통합을 하는데 있어서 어떤 걸림돌이 있다면 그 걸림돌이 먼저 제거돼야 할 것입니다.]



사실상 갈등을 빚고 있는 한동훈 전 대표를 겨눈 발언으로, 장 대표가 앞으로 당내 통합이나 보수 연대에 나서더라도 한 전 대표와는 같이 못 간단 뜻을 분명히 한 거란 해석을 낳았습니다.



한 전 대표와 가까운 모 의원은 "통합을 이뤄야 할 정초부터 특정인을 걸림돌로 지칭한 건 오만하다"면서 "본인이 걸림돌이 아닌지 되돌아보라"고 쏘아붙였습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 김호진)