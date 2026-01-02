뉴스
"김병기 부인에 3천만 원…새우깡 봉투에 반환"

배성재 기자
작성 2026.01.02 20:09 수정 2026.01.02 20:18 조회수
<앵커>

이런 강선우 의원 의혹과는 별개로 김병기 의원을 둘러싼 금품 수수 의혹이 새롭게 나왔습니다. 지역구 구의원들로부터 현금 수천만 원을 받았다는 건데, 구의원들이 경찰에 제출한 탄원서에는 돈을 언제 얼마나 건넸고, 또 어떻게 돌려받았는지가 구체적으로 담겨 있습니다.

배성재 기자가 취재했습니다.

<기자>

지난 2023년 12월, 이듬해 총선을 넉 달 앞두고 당시 이재명 민주당 대표 앞으로 제출된 A4 용지 3장 분량의 탄원서입니다.

2020년 총선을 앞두고 김병기 의원 지역구 구의원 2명이 김 의원 측으로부터 정치자금 지원을 요구받은 뒤, 각각 2천만 원과 1천만 원을 건넸다가 몇 달 뒤 돌려받았다는 내용입니다.

당시 동작구 의원인 A 씨는 탄원서에 "2020년 총선을 앞두고 같은 구의원이자 김 의원 최측근인 C 씨로부터 정치자금 지원을 요구받고, 1월 설 명절쯤 김 의원 자택에서 김 의원 부인에게 5만 원권 현금 2천만 원을 전달했다"고 적었습니다.

또 "다섯 달 뒤인 6월 지역 사무실에 김 의원 부인이 불러 갔더니 새우깡 한 봉지를 담은 쇼핑백을 건네줬는데, 5만 원권 1천500만 원과 1만 원권 500만 원 등 2천만 원이 담겨 있었다"고 주장했습니다.

당시 또 다른 구의원이었던 B 씨도 2020년 설 연휴를 앞두고 김 전 원내대표 부인을 찾아가 명절 선물과 500만 원을 건넸는데, "명절 선물로는 너무 많고 공천헌금으로는 적다"며 거절했다고 탄원서에 썼습니다.

하지만 총선이 임박한 2020년 3월쯤 다시 김 의원 최측근 C 씨에게 1천만 원을 건넸고, 그해 6월에 돈을 돌려받았다고 썼습니다.

두 사람은 탄원서에 "언론에 불거질 경우 김병기 의원님뿐 아니라 당 전체의 명운을 좌우하는 중대한 문제라고 생각해 당시 이재명 대표님께 전달한다"고 적었습니다.

탄원서 내용이 사실인지 묻는 SBS 질문에 두 사람은 "더는 얘기를 하고 싶지 않다", "오래전 일이라 기억이 나지 않는다"는 입장을 밝혔습니다.

김 의원 측은 총선을 앞두고 나오는 근거 없는 투서일 뿐이라며 모두 사실무근이라고 의혹을 전면 부인했습니다.

지난해 11월 탄원서가 접수됐는데도 수사는 이뤄지지 않았는데, 이번에 고발 사건들이 잇따라 경찰에 접수되면서 수사가 본격화될 전망입니다.

(영상편집 : 박나영, 디자인 : 이종정)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
배성재 기자 사진
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
