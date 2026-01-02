방미통위원장 "방송에만 적용되는 광고·편성규제 혁신해야"

▲ 김종철 신임 방송미디어통신위원장이 19일 과천시 정부과천청사 내 방미통위에서 열린 취임식에서 취임사하고 있다.

김종철 방송미디어통신위원장은 미디어 이용행태 변화와 온라인 광고시장 성장 등으로 방송광고 시장 매출이 급감함에 따라 방송에만 적용되는 광고·편성 규제를 이제는 혁신해야 할 때라고 밝혔습니다.김 위원장은 오늘(2일) 정부과천청사에서 시무식을 열고 신년사를 통해 "산업 혁신 활성화를 꾀하겠다"라며 이같이 말했습니다.김 위원장은 또 "방송 미디어 관련 AI 기술 개발, 제작과정 효율화 등을 통해 관련 사업을 활성화하고 디지털 크리에이터 등 새로운 직업을 발굴 육성하는 한편 미디어 스타트업 종합지원을 통해 청년 소규모 기업을 지원하겠다"는 점도 언급했습니다.김 위원장은 특별한 미디어 환경을 반영해 방송 OTT 등 신구 미디어를 포괄하고 미디어 산업의 지속 성장을 지원하는 미디어 통합법제 구축에도 힘쓰겠다고 덧붙였습니다.김 위원장은 올해를 방송·미디어·통신 정책 개혁의 원년으로 삼고 주요 정책을 차질 없이 수행하겠다고 강조했습니다.방미통위의 역할과 관련해서는 그동안 여러 차례 강조해 온 '헌법 수호자이자 미디어 질서 조성자'로서 주도적인 역할을 해야 한다며 생태계 대전환을 이끌어내야 한다고 역설했습니다.위원장으로서 첫 행보 때 언급했던 불법 스팸 문자와 관련해서는 "불법 스팸 방지 역량을 갖춘 사업자들에만 대량문자 전송 시장 진입을 허용하겠다"며 '전송 자격 인증제'가 필요하다고 했습니다.또 허위 조작 정보의 유통 방지 체계를 구축하고 온라인상에 유통되는 불법·유해 정보에 대한 사업자의 맞춤형 책임성을 높일 제도 개선을 추진하는 등 안전한 미디어 환경을 조성하겠다는 점도 빼놓지 않았습니다.김 위원장은 신년사를 마무리하며 "방미통위가 국민소통위원회로 자리매김할 수 있도록 노력하자"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)