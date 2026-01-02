감비아 해상서 난민선 전복…7명 사망, 수십 명 실종

▲ 감비아 국기

서부 아프리카 감비아 해상에서 이주민 선박이 뒤집혀 최소 7명이 숨지고 수십 명이 실종됐다고 알자지라방송 등이 보도했습니다.감비아 국방부 등에 따르면 현지 시간 지난달 31일 자정 무렵 북부 뱅크 지역 진악 마을 인근 해상에서 200명 이상의 이주민을 실은 선박이 전복됐습니다.조난 신호를 접수한 해군이 수색·구조에 나서서 시신 7구를 수습하고 96명을 구조했습니다.승객 다수가 여전히 실종 상태여서 사망자는 더 늘어날 수 있습니다.국방부는 성명에서 "피해자 중 다수가 감비아 국적이 아닌 것으로 확인됐다"며 "현재 신원을 확인 중"이라고 밝혔습니다.감비아는 아프리카 서북부 대서양에 있는 스페인령 군도 카나리아 제도로 향하는 아프리카 이주민의 주요 출발지입니다.특히 세네갈, 모리타니, 모로코에서 해상 통제가 최근 강화되면서 감비아와 기니에서 출발하는 이주민이 늘고 있습니다.공식 통계에 따르면, 2024년 한 해 스페인 카나리아 제도에 도착한 아프리카 이주민은 4만 6천 명이 넘습니다.같은 기간 카나리아 제도로 향하다가 해상 사고로 숨진 아프리카 이주민은 약 1만 500명에 달하는 것으로 전해졌습니다.(사진=게티이미지코리아)